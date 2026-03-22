Infostart.hu
2026. március 22. vasárnap Beáta, Izolda
Iráni rakétatámadásban rommá vált lakóépület a dél-izraeli Dimóna városban 2026. március 22-én. A ballisztikus rakéta elõzõ esti becsapódása nyomán legkevesebb hatvan sérültet szállítottak kórházba, köztük egy tizenkét éves fiút súlyos állapotban. Izrael és az Egyesült Államok február 28-án indított közös légicsapást indított a teheráni vezetés ellen. A síita állam válaszul rakétákkal támadja Izraelt és a szomszédos arab országokban levõ amerikai katonai célpontokat.
Nyitókép: MTI/EPA/Abir Szultan

Izraeli nukleáris létesítmény városát támadta Irán – videó

Infostart / MTI

Irán megtámadta az Izraelben található Dimóna városát, ahol nukleáris létesítmény is található.

Iráni ballisztikus rakéta csapódott be szombaton az izraeli Dimóna városban, sok ember megsebesült – jelentette a mentőszolgálat.

Egy 12 éves fiút súlyosan megsebesített egy repesz, és több tucat ember megsérült Dimónában, valamint jelentős anyagi károk keletkeztek a ballisztikus rakéta becsapódása nyomán. Az izraeli hadsereg (IDF) bejelentette, hogy a légvédelem megkísérelte elfogni az iráni rakétát, de az elfogórendszerek nem tudták megsemmisíteni.

„Az esetet kivizsgáljuk” – közölték.

A mentőszolgálat szerint összesen negyvenhat embert szállítottak kórházba a rakétacsapás után. Egy harmincas éveiben járó nő közepesen súlyosan sebesült meg üvegszilánkoktól, további harmincegy ember pedig könnyebben sebesült meg repeszek miatt, vagy mert elestek, miközben az óvóhelyre siettek. További tizennégy embert akut pánikszerű szorongás miatt láttak el. A sebesülteket a beér-sévai Szoroka kórházba szállították.

Szombaton is támadta Izrael különböző részeit a libanoni Hezbollah milícia és Irán, s az izraeli légierő is csapást mért egy iráni nukleáris kutatási és fejlesztési létesítményre Teheránban – jelentette a katonai szóvivő.

Az IDF szerint a célba vett intézmény az iráni védelmi minisztérium alá tartozó Malek Astar Egyetemen található stratégiai létesítmény volt, amely Irán hadiiparát szolgálta, s a nukleáris fegyverekhez szükséges alkatrészek fejlesztésére használták. A Malek Astar Egyetem nyugati szankciók alatt áll az iráni nukleáris és ballisztikus rakétaprogramokhoz kapcsolódó tevékenysége miatt.

Szombat este nyilatkozott az izraeli televízióknak Éjál Zamír, az izraeli hadsereg vezérkari főnöke. Közlése szerint a hadsereg nagyjából félúton tart az Irán elleni hadjáratban.

„Félidőnél járunk, de az irány világos. Körülbelül egy hét múlva, pészahkor, a szabadság ünnepén tovább harcolunk a szabadságunkért és a jövőnkért” – mondta videóüzenetében. „Az elmúlt három hétben az iráni rezsimnek okozott kiterjedt kár kezd összeadódni egy rendszerszintű stratégiai, katonai, gazdasági és kormányzati eredménnyé” – tette hozzá Zamír.

Ennek következtében a gonosz rezsim gyengébb, Irán pedig védtelenebb és jelentős védelmi képességek nélkül maradt. A rezsim vezetői, akik a mi elpusztításunk céljából fejlesztettek képességeket, meggyengültek és zavarodottak – mondta.

Zamír megemlítette Iránnak a Diego Garcia brit–amerikai, az Indiai-óceánon található katonai bázis ellen indított nagy hatótávolságú ballisztikus rakétatámadását is.

„Irán egy kétfokozatú interkontinentális ballisztikus rakétát indított négyezer kilométeres hatótávolsággal egy amerikai célpont ellen Diego Garcia szigetén. Ezeket a rakétákat nem Izrael ellen szánták. Hatótávolságuk eléri Európa fővárosait: Berlin, Párizs és Róma is közvetlen fenyegetési zónában van” – közölte az izraeli vezérkari főnök.

Évek vagy évtizedek? Íme, az amerikai-kínai gazdasági háború igazi tétje

Az egyik oldalon egy demokrácia áll, amely négyéves választási ciklusokban gondolkodik. A másikon viszont egy olyan állam, amely évtizedekben számol. Donald Trump Kína elleni gazdasági offenzívája ennek a történelmi időütközésnek a terméke. Az amerikai politika hirtelen rádöbbenése arra, hogy a globális vezető szerepet nem lehet megtartani, ha közben a gyárak, az ellátási láncok, valamint az ipari önbizalom a Csendes-óceán túlpartjára költözik. A kérdés csak az, hogy lehet-e az USA sikeres akkor, ha a politikai berendezkedése nem támogatja a hosszú távú stratégiai célokat.
Irán szerint a Hormuzi-szoros nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az ellenségekkel kapcsolatban állókat

A Hormuzi-szoros továbbra is nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az "Irán ellenségeihez" kapcsolódó hajókat – jelentette be vasárnap Irán ENSZ-tengerészeti ügynökségének képviselője.
 

Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak – meg is jött a teheráni válasz

Elemző: ez egy időzített bomba, nagy zuhanás, újabb fekete hétfő jöhet a tőzsdén

Az iráni és libanoni rakéták miatt sorozatos légiriadókra ébredtek az izraeliek vasárnap

Szaúd-Arábia kiutasította Irán katonai attaséját és rijádi nagykövetségének egyes munkatársait

Iráni rakéta csapódott be az izraeli Arad városában

Jön a nagy fordulat az időjárásban: eddig tart a tavasz, utána ciklonok és havazás csap le Magyarországra

Az időkép előrejelzése szerint a hét elején még kitart a hétvégén is tapasztalt tavaszias időjárás, de aztán erőteljes fordulat várható.

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 12. játékhéten, vasárnap

Kihúzták a Hatoslottó 2026/12. heti, vasárnapi nyerőszámait.

Iran says Strait of Hormuz will be 'completely closed' if Trump delivers on threat to strike power plants

President Trump says the US will "obliterate" Iran’s power plants if the key shipping channel does not open before his 48-hour deadline.

2026. március 22. 16:51
Lezuhant egy helikopter Katarban, többen meghaltak
2026. március 22. 15:48
Tel-Avivban egy iráni kazettás rakéta többeket megsebesített
