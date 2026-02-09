Megszólalt a Wizz Air – kiderült, miért kellett a vadászgépeket riasztani

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a Wizz Air légitársaság Londonból Tel-Avivba tartó, leszálláshoz készülő utasszállító járatához vadászgépeket riasztottak vasárnap a Ben Gurion repülőtérre egy feltételezett biztonsági incidens miatt.

Az esettel kapcsolatban a 24.hu megkereste a légitársaságot, amely közölte: „a Londonból Tel-Avivba tartó járaton egy utas viselkedése miatt biztonsági protokoll lépett életbe”. A fedélzeten észlelt, a repülés biztonságát potenciálisan érintő magatartást a személyzet jelezte az illetékes hatóságok felé. A repülőgépet rövid ideig ezért nem engedték belépni az izraeli légtérbe, majd a leszállásig kíséret mellett folytatta útját. A földet érés után a járat a termináloktól távoli állóhelyen állt meg, ahol az utasokat és csomagjaikat átvizsgálták.

A hatósági ellenőrzés során robbanószerkezetet nem találtak.

A Wizz Air a portál kérdésére válaszolva megerősítette, hogy további intézkedéseket alkalmaz. A jövőben a mostani incidensért felelős utas foglalását törli és kizárja a Wizz Air járatain történő utazásból. A légitársaság hangsúlyozta: „zéró toleranciát alkalmaz minden olyan magatartással szemben, amely akár közvetve is veszélyeztetheti a repülésbiztonságot vagy az utasok nyugalmát”.

A Wizz Air nem indokolta, hogy konkrétan milyen viselkedés miatt kellett vadászgépeknek is az utasszállító mellé érkezniük. A 24.hu úgy értesült, a veszélyt akkor észlelték, amikor az egyik utas fenyegető üzenetet kapott a telefonjára egy másik utastól, aki állítólag „terroristára” változtatta személyes wifi hot spotjának a nevét.