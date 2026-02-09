Arra kényszerülhet a FIFA, hogy begyötörje Oroszországot a vb-mezőnybe?

Vita van arról, milyen módon oldják fel Oroszország és Fehéroroszország 2022 óta tartó tilalmát a nemzetközi labdarúgó-vérkeringésben. A FIFA-elnök Gianni Infantino – aki jó kapcsolatot ápol Donald Trump amerikai elnökkel – engedékenyebb volna, míg Annalena Baerbock, az ENSZ-közgyűlés elnöke élesen bírálja az enyhítést. Közben viszont egyes országok Donald Trump amerikai elnök elleni tiltakozásként bojkottálnák a foci-vb-t – derül ki a Híradó.hu Die Weltre támaszkodó összeállításából.

Mint ismert, az idei foci-vb egyik társházigazdája épp az Egyesült Államok – Kanada és Mexikó mellett –, amelynek elnöke korábban úgy nyilatkozott, az orosz vb-részvétel akár ösztönözheti is a háború lezárását, persze elismerte, hogy a döntés a FIFA-é.

Érdekesség, az orosz labdarúgó-válogatottak hivatalos felkészülési meccseken eddig is pályára léphettek más FIFA-tagállam csapatok ellen, a férfiválogatott például 36. helyen áll a világranglistán.

Infantino érve épp az lenne, hogy a kizárás nem hozott érdemi eredményt, pusztán növelte a frusztrációt és a gyűlöletet, a feloldást az utánpótlás-csapatoknál el is lehetne kezdeni. Felvetésével Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke is együtt tud élni, ő ugyanezt a megoldást támogatja, érve szerint a fiatal generáció teljes elszigetelése hosszú távon csak mélyíti a szakadékot Oroszország és a nemzetközi közösség között.

A másik oldalról viszont több ország kacérkodik a vb-bojkott gondolatával, épp Donald Trump miatt, de ezzel azért Annalena Baerbock sem ért egyet, ugyanakkor tisztázta, Oroszország mezőnybe illesztése igazságtalanságot idézne elő.

A bojkott ügye egyébként sem egyszerű, mivel Spanyolország 2025-ben azt jelezte, bojkottálhatja a 2026-os tornát, ha Izrael kijut, válaszul a közel-keleti helyzetre. Erre reagálva is Gianni Infantino azt szorgalmazza, hogy az ilyen futballdöntéseket szedjék ki a politika alól, ne dönthessen a politika a sportbéli bojkottról.