2026. január 27. kedd
Mérget tartalmazó üveg grafikus ábrázolása
Nyitókép: Pixabay

Gyönyör Teréz elmondta, ki a méregkeverő – videó

Infostart

Az ipolysági (Lévai járás) méregkeverő a bíróság előtt mindent beismert, és elérte a célját: nem küldték vissza a börtönbe. Viszont pár perccel később, kameránk előtt Gyönyör Teréz már úgy tett, mintha a beismerés meg sem történt volna és letagadta, hogy megmérgezte hitelezőit.

A Nyitrai Járásbíróság úgy döntött, hogy a 73 éves Gyönyör Teréznek nem kell börtönbe vonulnia, hogy letöltse két év hat hónapos szabadságvesztésének fennmaradó részét.

Az ipolysági asszony korábban két évet, két hónapot és 22 napot töltött le azután, hogy 2022 őszén öt rendbeli gyilkossági kísérlet és tíz rendbeli, összesen 148 ezer eurós kárt okozó csalás miatt 25 év fegyházbüntetéssel sújtották. 2025. január 29-én eredeti, súlyos ítéletét visszafordíthatatlan eljárási hibákra hivatkozva eltörölték, a nyugdíjas nőt pedig kiengedték a fegyházból – írja a parameter.sk.

Az új, azóta jogerőssé vált ítéletben a mérgezéses vádpontokat gyilkossági kísérletről leminősítették testi sértésre, így végül a vádlottat csak két év hat hónap szabadságvesztéssel sújtották.

Eddig mindent tagadott, most mindent beismert

A Nyitrai Járásbíróságnak hétfőn (január 26.) arról kellett döntenie, visszaküldi-e Gyönyör Terézt a börtönbe, hogy az asszony letöltse büntetése fennmaradó részét, kb. három hónapot. A védelem azt indítványozta, hogy a bíróság engedje el a büntetést, ehhez a javaslathoz pedig az ügyész is csatlakozott.

A tárgyalást vezető bíró ismertette az ügy részleteit, és megállapította azt is, hogy a nyitrai fegyház pozitív hangvételű jelentést írt az asszonyról.

„Az elítélt problémamentesen viselkedett, csendes volt, kerülte a konfliktusokat és személyes higiéniájára is ügyelt. Maga körül rendet tartott, rendszeresen takarított, de nyugdíjas korára való tekintettel munkavégzésre nem osztották be.“

A tárgyalás kulcsmomentuma az volt, amikor Gyönyör Teréz szót kapott, és a több mint tíz éve tartó büntetőeljárás során először beismerte: elkövette azokat a bűncselekményeket, melyekért korábban elítélték.

Úgy fogalmazott, egyetért a tavalyi ítélettel – amely rögzíti a mérgezések és csalások tényét –, és teljes mértékben tisztában van vele, hogy múltbéli tettei jogellenesek voltak.

Az ipolysági asszony így fogalmazott:

„A bíróság döntését, amellyel 2025. október 14-én elítéltek, maradéktalanul tiszteletben tartom, és az ítélettel egyetértek. Tetteim helytelenségét és jogellenességét teljes mértékben tudatosítom. Büntetésemet két évig, két hónapig és 22 napig a legszigorúbb körülmények között töltöttem. Ennek pozitív nevelő hatása volt rám. Úgy gondolom, hogy ez számomra elegendő büntetés volt ahhoz, hogy belássam, és hogy a jövőben elkerüljem bármilyen bűncselekmény elkövetését. (...) Jelenleg a nyugdíjamból teljesítem a kötelezettségeimet mások felé, semmilyen más pénzügyi eszközzel nem rendelkezem, és nem kívánok soha senkitől kölcsönkérni semmilyen pénzt. (...) Arra kérem a tisztelt büntetőbíróságot, hogy a büntetés fennmaradó részét otthon tölthessem.“

A Nyitrai Járásbíróság bírája, Vladimír Sopúch végül nem látta szükségesnek, hogy Gyönyör Terézt további három hónapra börtönbe küldje. A bíró ugyanakkor nyolc hónapra próbára bocsátotta a nőt, ami azt jelenti, hogy ha ez idő alatt az asszony törvényt sértene, akkor le kell töltenie büntetése fennmaradó részét is.

A döntés jogerős, az ellen sem az ügyész, sem a védelem nem emelt panaszt.

Mivel a 73 éves asszony a járásbíróságon úgy nyilatkozott, hogy egyetért a mérgezéseket és csalásokat rögzítő tavalyi ítélettel, a tárgyalás végeztével megkérdezték tőle, milyen anyaggal mérgezte meg áldozatait, továbbá a tíz ismerősétől kicsalt, összesen 148 ezer eurós kárból Gyönyör Teréz mennyit térített meg.

A nő megtagadta a válaszadást, sőt, egyenesen cáfolta a mérgezéseket – amelyeket néhány perccel azelőtt a tárgyalóteremben még beismert. Ügyvédje ezt úgy kommentálta, hogy a beismerés egy „célt szolgált“, vagyis arra utalt, hogy ügyfele csak számításból, a szabadon bocsátás céljából nyilatkozott így. A védőügyvéd később annyit csiszolt nyilatkozatán, hogy a tárgyalás szolgált egy bizonyos célt (a szabadon bocsátást), nem védence nyilatkozata – írja a lap.

A 2015-ös ipolysági mérgezéssorozat ügye óriási port kavart a dél-szlovákiai városban. Gyönyör Teréz ismeretlen anyaggal – vélhetően atropinnal – legalább három ismerősét megmérgezte, hogy ne kelljen visszaadnia az áldozatoktól kölcsönkért több tízezer eurót. A három érintett ipolysági károsultat 2015-ben atropinmérgezésre utaló tünetekkel összesen ötször szállították életveszélyes állapotban kórházba, ahol mint később kiderült, rendre félrediagnosztizálták őket. A mérgezéseket túlélték.

Gyönyör Teréz további hét személytől is nagy összegeket kért kölcsön, tartozásait pedig nem törlesztette.

