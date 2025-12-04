Beszakad majd a padló, annyi sztár fogja sorsolni a foci-vb csoportbeosztását

Magát a sorsolást Rio Ferdinand, az angol válogatott egykori csapatkapitánya vezeti Samantha Johnson díjnyertes műsorvezetővel. A kalapokból a tengerentúli négy profi liga egy-egy világsztárja húzza majd ki a golyókat. Az amerikaifutballt (NFL) a rekorderként hétszeres bajnok Tom Brady, a jégkorongot (NHL) a sportágban minden idők legjobbjának tartott Wayne Gretzky, a kosárlabdát (NBA) a négyszeres bajnokként a sportági Hírességek Csarnokába választott Shaquille O’Neal, míg a baseballt (MLB) Aaron Judge, a New York Yankees hétszeres All Star-válogatott játékosa képviseli. Különleges vendégként pedig az esemény vörös szőnyeges házigazdája lesz Eli Manning, aki kétszeres bajnok az NFL-ben.

De nem csak világhírű sportolók lépnek színpadra az eseményen, amelynek házigazdája Heidi Klum német szupermodell és színésznő, valamint Kevin Hart amerikai színész és humorista lesz. A programban szerepet kap Andrea Bocelli olasz tenorista, fellép Robbie Williams énekes és Nicole Scherzinger énekesnő, valamint Village People együttes is.

A magyar idő szerint 18 órakor kezdődő sorsolásra a házigazda Egyesült Államok, Kanada és Mexikó válogatottja az első kalapba került, a további 39, már biztos résztvevő együttest pedig a világranglista alapján sorolták a négy, egyenként 12 csapatos kalapba. Az európai pótselejtezőből jövő márciusban továbbjutó négy alakulat, illetve az interkontinentális pótselejtező két nyertese a negyedik kalapba kapott besorolást.

Az már most biztos, hogy a három rendező ország közül Mexikó az A, Kanada a B, az Egyesült Államok pedig a D csoportban fog játszani. Az első kalap fennmaradó kilenc csapatát sorsolják majd a többi kvartett első helyére, ugyanakkor nem teljesen véletlenszerűen. Mivel a világranglistán első Spanyolország ellentétes ágra kerül a második Argentínával, a harmadik Franciaország pedig a negyedik Angliával, azaz amennyiben ez a négy a válogatott megnyeri a csoportját, az elődöntő előtt nem találkozhat egymással.

Szintén alapelv, hogy egyetlen csoportba sem kerülhet egynél több csapat ugyanabból a konföderációból, kivéve az európaiból, mivel azt 16 együttes képviseli a vb-n.

A nemzetközi szövetség (FIFA) ígérete szerint a helyszínbeosztás és a pontos kezdési időpontok másnapra készülnek el.

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság kalapbeosztása:

1. kalap: Kanada, Mexikó, Egyesült Államok, Spanyolország, Argentína, Franciaország, Anglia, Brazília, Portugália, Hollandia, Belgium, Németország

2. kalap: Horvátország, Marokkó, Kolumbia, Uruguay, Svájc, Japán, Szenegál, Irán, Koreai Köztársaság, Ecuador, Ausztria, Ausztrália

3. kalap: Norvégia, Panama, Egyiptom, Algéria, Skócia, Paraguay, Tunézia, Elefántcsontpart, Üzbegisztán, Katar, Szaúd-Arábia, Dél-afrikai Köztársaság

4. kalap: Jordánia, Zöld-foki-szigetek, Ghána, Curacao, Haiti, Új-Zéland, európai pótselejtező négy csapata, interkontinentális pótselejtező két csapata