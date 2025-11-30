Rettegve várja a karácsonyt Németország

A költségek a biztonsági követelmények miatt nagyon magasra szöktek, ezeket a szervezőknek és az önkormányzatoknak kellene állniuk. A települési szövetségek nagyobb hozzájárulást várnának el a tartományoktól és az államtól, és arra figyelmeztetnek, hogy egyre több adventi vásár zárhat be végleg.

Már kétszer is ért gázolásos terrortámadás német karácsonyi vásárt.

Tavaly december 20-án tragikus esemény történt Németországban: egy 50 éves szaúdi állampolgár, Taleb Al-Abdulmohsen egy városi terepjáróval belehajtott a hatalmas tömegbe a Magdeburg városában megrendezett karácsonyi vásáron. Több mint 300 ember megsebesült, öt ember rögtön meghalt, egy további áldozat később a kórházban vesztette életét - írja a Portfolio.

Az elkövető – aki nem iszlamista, hanem iszlámellenes arab volt – tárgyalása nemrég kezdődött meg.

Nem ez volt az első eset Németországban, mikor halálos merénylet történt egy adventi vásáron. Majdnem napra pontosan nyolc évvel korábban, 2016. december 19-én egy berlini vásárba hajtott be egy tunéziai állampolgár egy lopott kamionnal. A merényletnek összesen 12 halálos áldozata volt, köztük a teherautó eredeti vezetője, akit az iszlamista tettes megölt. Öt évvel később egy sebesült belehalt a merénylet során szerzett sérüléseibe, így a halálos áldozatok száma 13-ra nőtt.

Bár nem karácsonyi vásárokon, de más tömegbe gázolásos merényletek több helyen is történtek akkoriban Európában. Fél évvel a berlini terrortámadás előtt Nizzában ugyancsak kamionnal hajtott a tömegbe a francia nemzeti ünnepen, július 14-én egy tunéziai állampolgár, összesen 86 ember halálát okozva.

2017. augusztus 17-én pedig a híres barcelonai sétálóutcán, a La Ramblán követett el merényletet egy furgonnal egy iszlamista, 13 embert megölve.

Az egymást követő tömeges gázolások miatt szerte Európában megerősítették a népes sétálóutcák védelmét különböző rögzített és mozdítható akadályokkal. Ám tökéletes védelem sajnos nincs, ahogy ezt a tavalyi magdeburgi merénylet is mutatta.