A bevándorlás ellen tüntettek, őrizetbe vették őket

A rendőrség szerint az elkövetett jogsértések között szerepelt tiltott arceltakaró viselet, illetve fegyvernek minősülő tárgyak - például kések és nagy erejű petárdák - birtoklása is. Sérülés nem történt.

A "Biztonságos Hollandia Menete" néven meghirdetett felvonulást a Lázadó Hollandia nevű bevándorlásellenes aktivistacsoport szervezte. A demonstrálók holland zászlók mellett Prinsenvlag zászlókat hordoztak;

a 16. századból származó narancsszínű-fehér-kék lobogó a második világháború idején a náci Németországgal együttműködő Nemzetiszocialista Mozgalom jelképének számított.

A rendőrség fokozott erőkkel biztosította a megmozdulást, az útvonal melletti mellékutcákat lezárták. A belváros teljes területét magas biztonsági kockázatú övezetnek nyilvánították, ahol a rendőrök mindenkit átvizsgálhattak.

Voor wie het nog altijd moeilijk vindt om vlaggen van elkaar te onderscheiden:



Links is de Prinsenvlag. De vlag van de Opstand tegen de Spanjaarden.



Rechts is de vlag van de NSB. pic.twitter.com/nFwgSiPd7F — Calvin Schukkink (@SchukkinkCalvin) October 14, 2025

A hatóságok az utóbbi hetek erőszakos megmozdulásai miatt különös figyelemmel kísérik az ilyen jellegű tüntetéseket. Szeptember 20-án a hágai városközpontban tartott hasonló demonstráció zavargásokba és rongálásokba torkollott, míg egy október 12-i amszterdami bevándorlásellenes tüntetés szintén rendőri beavatkozást igénylő összecsapásokig fajult.