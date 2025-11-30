ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.54
usd:
328.9
bux:
109453.39
2025. november 30. vasárnap Andor, András
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Holland zászló
Nyitókép: P A Thompson, Getty Images

A bevándorlás ellen tüntettek, őrizetbe vették őket

Infostart / MTI

Előállítottak 36 embert egy bevándorlásellenes demonstráción Hágában a hét végén - közölte a holland nagyváros rendőrsége vasárnap.

A rendőrség szerint az elkövetett jogsértések között szerepelt tiltott arceltakaró viselet, illetve fegyvernek minősülő tárgyak - például kések és nagy erejű petárdák - birtoklása is. Sérülés nem történt.

A "Biztonságos Hollandia Menete" néven meghirdetett felvonulást a Lázadó Hollandia nevű bevándorlásellenes aktivistacsoport szervezte. A demonstrálók holland zászlók mellett Prinsenvlag zászlókat hordoztak;

a 16. századból származó narancsszínű-fehér-kék lobogó a második világháború idején a náci Németországgal együttműködő Nemzetiszocialista Mozgalom jelképének számított.

A rendőrség fokozott erőkkel biztosította a megmozdulást, az útvonal melletti mellékutcákat lezárták. A belváros teljes területét magas biztonsági kockázatú övezetnek nyilvánították, ahol a rendőrök mindenkit átvizsgálhattak.

A hatóságok az utóbbi hetek erőszakos megmozdulásai miatt különös figyelemmel kísérik az ilyen jellegű tüntetéseket. Szeptember 20-án a hágai városközpontban tartott hasonló demonstráció zavargásokba és rongálásokba torkollott, míg egy október 12-i amszterdami bevándorlásellenes tüntetés szintén rendőri beavatkozást igénylő összecsapásokig fajult.

Kezdőlap    Külföld    A bevándorlás ellen tüntettek, őrizetbe vették őket

migráció

bevándorlás

hollandia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Több százezer magyar családot védett meg a kamatstop

Több százezer magyar családot védett meg a kamatstop
2021 végén Magyarországon néhány hét alatt omlott rá a háztartásokra a gyorsuló infláció és az elszálló kamatok fenyegető árnyéka. A kormány a devizahiteles válság által okozott károkat jól ismerve radikális eszközhöz nyúlt, kamatstopot rendelt el. A cikk azt mutatja be, hogyan működött ez a mechanizmus, milyen nemzetközi példák alapján számíthattunk volna tömeges bedőlésekre, és miért jelentett tényleges védőhálót a kormány eszköze több százezer magyar család számára.
Vlagyimir Putyin fogadja az amerikaiakat, Orbán Viktor is szóba került

Vlagyimir Putyin fogadja az amerikaiakat, Orbán Viktor is szóba került

A hét első felében fogadja Vlagyimir Putyin az amerikai elnök különmegbízottját. Azt megelőzően fogadja majd Steven Witkoffot, az amerikai elnök különmegbízottját Vlagyimir Putyin orosz államfő, hogy megkezdené a december 4-5-re tervezett állami látogatását Indiában.
 

Komoly lengyel következménye van Orbán Viktor moszkvai útjának

Újabb országnál húzták ki a gyufát az ukránok

Az oroszok lecsaptak Kijevre

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meglepő együttműködésre derült fény, a béketerv lezárásáról dönthetnek ma - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Meglepő együttműködésre derült fény, a béketerv lezárásáról dönthetnek ma - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

A tegnapi nap folyamán különleges ukrán delegáció landolt az Egyesült Államokban, akik a béketervezet végleges lezárásáról egyeztetnek a Fehér Házzal. A fronton Ukrajna drónokkal támadta a Kaszpi Vezeték Konzorcium orosz terminálját, amely a létesítmény működésének felfüggesztéséhez vezetett. Ukrán drónok ugyancsak megtámadták a szlovianszki olajfinomítót Oroszországban, valamint egy ipari létesítményt a rosztovi területen. Egy jelentős kínai drónalkatrész-beszállító tulajdonosa részesedést szerzett Oroszország egyik vezető dróngyártó vállalatában, ami a két ország hadiipari komplexumai közötti mélyülő kapcsolatra utal. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a bejelentés: visszatér a kötelező maszkviselés, itt vezetik be újra az intézkedést Magyarországon

Itt a bejelentés: visszatér a kötelező maszkviselés, itt vezetik be újra az intézkedést Magyarországon

Az intézkedések célja a betegek és az egészségügyi dolgozók védelme.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Benjamin Netanyahu seeks pardon from Israel's president

Benjamin Netanyahu seeks pardon from Israel's president

He denies any wrongdoing in three ongoing trials over allegations of bribery, fraud and breach of trust.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 30. 19:50
Vlagyimir Putyin fogadja az amerikaiakat, Orbán Viktor is szóba került
2025. november 30. 17:52
Benjamin Netanjahu kegyelmet kér, de nem ismeri el bűnösségét
×
×
×
×