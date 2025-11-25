ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 25. kedd
Aleksandar Vucic szerb elnök sajtóértekezletet tart Belgrádban 2025. április 6-án. Vucic bejelentette, hogy Djuro Macut endokrinológust kérte fel kormányalakításra. Milos Vucevic miniszterelnök január 28-án nyújtotta be a lemondását, a parlament pedig március 19-én vette azt tudomásul. A szerb alkotmány értelmében 30 napon belül új kormányt kell alakítani, ellenkező esetben előrehozott választásokat kell kiírni.
Nyitókép: MTI/EPA/Andrej Cukic

Itt a pancsovai olajfinomító halálos ítélete

Infostart / MTI

Négy nap még a működésből.

A Szerb Kőolajipari Vállalat (NIS) pancsovai finomítója még nem állt le, annak ellenére, hogy már másfél hónapja nem érkezik kőolaj az országba, de csökkentett üzemmódban működik, és ha az Egyesült Államoktól nem kapja meg ideiglenesen az Oroszországgal szembeni szankciók alóli mentességet, akkor négy nap múlva teljesen leállhat - közölte Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök keddi belgrádi rendkívüli sajtótájékoztatóján.

A szerb elnök hozzátette, ha leáll a finomító, akkor nagyon nehéz lesz újraindítani, ehhez a szakembereknek legalább 14 napra lesz szükségük, de valószínűleg többre, így ha leáll a finomító, várhatóan az idén már nem tud újraindulni.

Az Egyesült Államok január 10-én jelentette be, hogy büntetőintézkedéseket vezet be a többségi orosz tulajdonban lévő szerb vállalat ellen. Szerbia 45 napot kapott arra, hogy eltávolítsa az orosz tőkét a NIS-ből - ezt azóta többször meghosszabbították -, de ez mindeddig nem történt meg.

A belgrádi értéktőzsde nem sokkal a határidő lejárta előtt közölte, hogy az orosz Gazpromnyefty a részesedéséből mintegy 5 százalékot átruházott a Gazpromra. Korábban a szerb nemzeti olajtársaság 50 százaléka volt az orosz Gazpromnyeftyé, 6,15 százaléka a Gazpromé, 29,87 százaléka pedig a szerb államé, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak. A változást követően a Gazpromnyefty részesedése 44,85 százalékra csökkent, míg a Gazpromé 11,30 százalékra nőtt. Szeptember 19-én a Gazprom ezt a 11,30 százalékot átruházta leányvállalatára, az Intelligence-re.

Az amerikai szankciók végül október 9-én életbe léptek, azóta nem érkezik kőolaj horvátországi Adria-kőolajvezetéken keresztül Szerbiába, és a külföldi bankok sem engedélyezik a pénzmozgást a NIS számláin. Ezt azt jelenti egyebek között, hogy az országban az autósok nemzetközi bankkártyával nem tudnak fizetni a NIS benzinkútjain, csak készpénzzel vagy hazai kibocsátású kártyával.

A szerb elnök keddi sajtótájékoztatóján arra is figyelmeztetett, hogy a közvetett szankciók még nagyobb kárt okozhatnak Szerbiának, vagyis ha például a Szerb Nemzeti Bank működése is leáll, akkor lényegében egyik hazai pénzintézet sem tud majd működni, és még nemzetközi bankkártyáikat sem tudják majd használni az emberek, illetve leáll a kereskedelem, az egészségügy, az áramszolgáltatás és minden egyéb.

Belgrád a múlt héten közölte, hogy folynak az adás-vételi tárgyalások az oroszok és egy harmadik fél között, de mindaddig nem hajlandó elárulni, hogy ki lehet a vevő, amíg nincs megállapodás. Erre alapozva kérte a NIS az amerikai szankció azonnal feloldását, Washington viszont ezt csak abban az esetben teszi meg, ha a tulajdonosváltás már megtörtént.

Aleksandar Vucic bejelentette, amennyiben az orosz fél ötven napon belül nem adja el a részesedését, akkor az állam kénytelen lesz közbelépni, de nem fogja kisajátítani a NIS-t, hanem a lehető legmagasabb árat kínálja majd az orosz részvényekért. A szerb elnök felhívta a figyelmet arra, hogy 2022 óta Szerbia négyszer élhetett volna elővásárlási jogával, ám tisztességes módon kívánt eljárni az orosz féllel szemben, így nem szólt be az ügyletekbe, viszont most már nem várhat tovább.

A szerb elnök arról is beszélt, hogy az országnak egyelőre van elég tartaléka kőolajszármazékokból, de a NIS működését mindezek ellenére minél hamarabb biztosítani kell.

aleksandar vucic

kőolaj

szerb

