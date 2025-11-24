ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 24. hétfő
prisoner concept, Handcuffed hands of a prisoner in prison, Male prisoners were severely strained in the dark prison, violence
Nyitókép: Sinenkiy/Getty Images

Bezárta, webkamerán figyelte és két évig éheztette a tinit a családja

Infostart

A 14 éves amerikai lányt kórházban kezelték, rokonainak pedig a bíróságon kell felelniük a vádakra.

Egy 14 éves tinédzser lányt állítólag bezártak a hálószobájába, és legalább két évig éheztettek, miközben kórosan elhízott családja webkamerán keresztül tartotta megfigyelés alatt a gyereket – írja a 24.hu a Mirror alapján.

A rendőrség közlése szerint kezdetben azt hitték, hogy a 14 éves lány hat és nyolc év közötti, miután 16 kilót sem nyomott, amikor wisconsini otthonában megtalálták. Amikor kórházba került, a személyzet kénytelen volt etetni a súlyos alultápláltsága miatt, amíg önállóan nem tudott enni, és

a lány a saját bevallása szerint tíz-tizenkét éves kora óta nem volt a szabadban.

Négy embert tartóztattak le, köztük a 47 éves édesapját, Walter Goodmant, aki a mentőket hívta, valamint feleségét, az 50 éves Melissa Goodmant, a lányát, a 29 éves Savanna LeFevert és a mostohatestvér partnerét, a 27 éves Kayla Stemlert, akik mindannyian közös ingatlanban éltek az áldozattal együtt.

A fiatal lány 2020-ban költözött be apjához, mostohaanyjához és mostohatestvéréhez, miután az édesanyja börtönbe került. A mostohaanyjával egy évvel korábban találkozott először, amikor a nagymamájánál élt, és gyerekkorában nem sok kapcsolatot tartott az apjával. A lány állítólag alig fért hozzá élelemhez, vízhez és mosdóhelyiségekhez, és egy bezárt hálószobában tartották, ahol kénytelen volt a padlón aludni. Az ügyészek szerint a háztartás felnőtt tagjai vagy nem engedték, hogy beszéljen, vagy korlátozták, hogy mennyit mondhatott. A lány szobáját kamerával figyelték és az ajtaján riasztó volt, az apa szerint azért, mert korábban a gyerek önsértő volt.

Walter Goodman végül augusztus 21-én hívta ki a mentőket, akiknek azt állította, hogy a lánya autista, nem beszél, napok óta nem eszik és csak hány. Amikor a férfit arról kérdezték, hol van a gyerek anyja, csak annyit, mondott, hogy „az egy kurva”.

A hatóságok a lányt súlyosan alultápláltnak írták le, hozzátéve, hogy a kulcscsontja, a bordái, a csípője és az arccsontja nagyon kiálltak, és

a 14 éves lány úgy nézett ki, mint egy 6-8éves gyerek.

Több szerv működési zavarát állapították meg nála, többek között légzési zavart, szívműködési zavart, hasnyálmirigy-gyulladást és hepatitiszt is diagnosztizáltak a gyereknél. Miután az áldozat állapotát stabilizálták, kiengedték a kórházból, és már egyre jobban van.

A hatóságok által feltárt üzenetváltások azt mutatták, hogy a család tagjai gyakran hívták a lány butának, és sfizikilag is bántalmazták. Habár az apa azt mondta, a lány autista és alig beszél, a gyerek egy korábbi tanára barátságos és beszédes diákként emlékezett rá, ami megegyezett azzal, ahogy a kórház személyzete is látta a kislányt. A gyereknek létrehoztak egy adománygyűjtő oldalt, a család tagjai pedig a következő hetekben térnek vissza a bíróság elé.

