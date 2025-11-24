Belgium megbénult

Útlezárások miatt, valamint a helyi és országos tömegközlekedés jelentős mértékű leállása miatt súlyos zavarok jelentkeztek Belgium és a belga főváros közlekedésében. A közszolgáltatások ügyeleti rendben érhetők el, leállt a postai szolgálatás és akadozik szemétszállítás.

Az illetékes szakszervezet a sztrájkot a szövetségi kormány nyugdíjakat, béreket és munkakörülményeket érintő reformtörekvéseivel szemben hirdették meg.

Követeléseik között szerepel egyebek mellett a prémiummal járó túlóra megtartása, a korengedményes nyugdíjhoz való könnyebb hozzáférés megőrzése, az éjszakai munka méltányos kompenzációja, a magasabb nyugdíjak szavatolása, valamint a jövedelmek közötti különbségek figyelembevétele az adózás esetében, illetve a nagyvállalatoknak nyújtott "feltétel nélküli támogatások" megszüntetése.

A Charleroi repülőtér arra figyelmeztette az utazókat, hogy a sztrájk három napja alatt legyenek tekintettel az esetleges járattörlésekre és késésekre. Hétfőn és kedden zavarok várhatók a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér működésében is. November 26-án, szerdán azonban a két légikikötő egyike sem fogad és nem indít egyetlen járatot sem. A menetrend helyreállása csak csütörtökre várható.

A belga vasúttársaság, az SNCB kevesebb vonatot közlekedtet a sztrájk mindhárom napján. A Brüsszelt Párizzsal, Londonnal és Amszterdammal összekötő nagysebességű vonatokat üzemeltetető nemzetközi vasúttársaság, az Eurostar néhány vonatot már hétfő reggel törölt. A Brüsszel és Párizs között a vonatok fele közlekedik, míg Brüsszel és Amszterdam, valamint Amszterdam és London között a járatok mintegy háromnegyede közlekedik. Brüsszel és Németország között csak egy Eurostar vonat közlekedik az ötből.

A brüsszeli közlekedési vállalat (STIB) tájékoztatása szerint a munkabeszüntetéssel és felvonulásokkal járó sztrájk három napja alatt jelentős zavarok várhatók a belga főváros metró-, villamos- és buszhálózatainak működésében. A vállalat lehetőség szerint más közlekedési mód választását javasolta.

A belga oktatási szektort képviselő szakszervezetek is bejelentették, hogy a tanárok kedden és szerdán csatlakoznak az országos sztrájkhoz a romló munkakörülményekre és a szakmai elismerés hiányára hivatkozva. Több oktatási intézmény zárva tart - tájékoztattak.