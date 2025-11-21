Emberkereskedelem miatt életfogytiglanra ítéltek egy volt polgármestert

A polgármester az északi tartományban segített egy illegális online játékkomplexum létrehozásában, ahol több száz állampolgárt kényszerítettek csalások elkövetésére, írja a CNN alapján a 444.hu.

Alice Guót hét másik filippínó és kínai vádlottal együtt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte a bíróság, és elrendelte, hogy fizessenek fejenként 2 millió peso (több mint 11 millió forint) pénzbírságot, valamint kártalanítsák az emberkereskedelem több áldozatát, akik feljelentést tettek.

Guo tagadott minden ellene felhozott vádat, és azt állítja, hogy filippínó állampolgár.

Az elmúlt években Délkelet-Ázsiában felvirágoztak a hatalmas, csalásra szakosodott online központok, amelyekkel az ENSZ szerint több százezer embert sodortak gyakorlatilag rabszolgasorba a bandák. Arra kényszerítették az embereket, hogy kamu románcokkal, hamis befektetési ajánlatokkal és illegális szerencsejáték révén pénzügyileg kizsákmányolják az áldozatokat.

A Fülöp-szigeteken a csaló cégek gyorsan hatalmas komplexumokat építettek épületekkel, vagy luxus irodákat béreltek Manila pénzügyi negyedeiben, és nagyszámú munkavállalót mozgattak a hatóságok megvesztegetésével.

A Fülöp-szigeteki hatóságok azt állítják, hogy Guo egy Guo Huaping nevű kínai állampolgár, aki hamis filippínó állampolgárságot állított fel, hogy indulhasson a Tarlac tartomány északi részén található Bamban város polgármesteri posztjáért, ahol ő is egy ilyen csalóközpontot üzemeltetett.

A Fülöp-szigeteki biztonsági tisztviselők szerint a Guo és más kínai állampolgárok által működtetett átverőközpontokat Kína kémkedésre is használhatta. Guót nem vádolták meg ezzel.