eur:
383.58
usd:
332.99
bux:
106326.56
2025. november 21. péntek Olivér
Prison concept. Jail bars and metal handcuffs on the floor, dark background. 3d illustration
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Emberkereskedelem miatt életfogytiglanra ítéltek egy volt polgármestert

Infostart

Egy Fülöp-szigeteki bíróság csütörtökön emberkereskedelem vádjában ítélt el egy volt polgármestert, aki a hatóságok szerint kínai állampolgár.

A polgármester az északi tartományban segített egy illegális online játékkomplexum létrehozásában, ahol több száz állampolgárt kényszerítettek csalások elkövetésére, írja a CNN alapján a 444.hu.

Alice Guót hét másik filippínó és kínai vádlottal együtt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte a bíróság, és elrendelte, hogy fizessenek fejenként 2 millió peso (több mint 11 millió forint) pénzbírságot, valamint kártalanítsák az emberkereskedelem több áldozatát, akik feljelentést tettek.

Guo tagadott minden ellene felhozott vádat, és azt állítja, hogy filippínó állampolgár.

Az elmúlt években Délkelet-Ázsiában felvirágoztak a hatalmas, csalásra szakosodott online központok, amelyekkel az ENSZ szerint több százezer embert sodortak gyakorlatilag rabszolgasorba a bandák. Arra kényszerítették az embereket, hogy kamu románcokkal, hamis befektetési ajánlatokkal és illegális szerencsejáték révén pénzügyileg kizsákmányolják az áldozatokat.

A Fülöp-szigeteken a csaló cégek gyorsan hatalmas komplexumokat építettek épületekkel, vagy luxus irodákat béreltek Manila pénzügyi negyedeiben, és nagyszámú munkavállalót mozgattak a hatóságok megvesztegetésével.

A Fülöp-szigeteki hatóságok azt állítják, hogy Guo egy Guo Huaping nevű kínai állampolgár, aki hamis filippínó állampolgárságot állított fel, hogy indulhasson a Tarlac tartomány északi részén található Bamban város polgármesteri posztjáért, ahol ő is egy ilyen csalóközpontot üzemeltetett.

A Fülöp-szigeteki biztonsági tisztviselők szerint a Guo és más kínai állampolgárok által működtetett átverőközpontokat Kína kémkedésre is használhatta. Guót nem vádolták meg ezzel.

Kezdőlap    Külföld    Emberkereskedelem miatt életfogytiglanra ítéltek egy volt polgármestert

ítélet

fülöp-szigetek

emberkereskedelem

Bendarzsevszkij Anton: ebbe a jelenlegi orosz vezetés egyszerűen nem mehet bele

Bendarzsevszkij Anton: ebbe a jelenlegi orosz vezetés egyszerűen nem mehet bele

Ha a mostani béketervre Kijevnek fix csomagként kell rábólintania, akkor nemet fog mondani, de van olyan megoldás, amellyel el lehet jutni az elfogadásig – erről beszélt az InfoRádióban Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója.
 

Volodimir Zelenszkij már tárgyalna Donald Trump keményen bírált béketervéről

"Ukrajna még több területet veszíthet" - itt a 28 pontos amerikai béketerv összes pontja

Orbán Viktor péntek reggel: a következő két-három hét döntő lesz az ukrajnai béke szempontjából

Ez a havazás most nem marad abba – helyzet és jövőkép

Ez a havazás most nem marad abba – helyzet és jövőkép

Korán reggel ma sok helyen havazást tapasztaltak, azóta többnyire az eső a meghatározó. A valós idejű időjárási térképek szerint azért még számos területen esik a hó. Az Útinform havas utakról nem ad most hírt, balesetek inkább nehezítik a közlekedést.
Katasztrófa a légibemutatón: földnek csapódott a Tejas vadászgép

Katasztrófa a légibemutatón: földnek csapódott a Tejas vadászgép

Lezuhant az indiai vadászgép a Dubaj Légibemutató során, az esetet kamerák sokasága rögzítette.

Most közölte a katasztrófavédelem: brutál havazás csap le az országra, 15 cm hó is eshet

Most közölte a katasztrófavédelem: brutál havazás csap le az országra, 15 cm hó is eshet

Szombat délelőttig akár 15 centiméteres hó is hullhat a Bakonyban és az Északi-középhegység magasabb részein

Zelensky ready to work with US on 'their vision' for ending Ukraine war

Zelensky ready to work with US on 'their vision' for ending Ukraine war

Kyiv says it is willing to engage with a US-backed draft peace plan aimed at ending the war with Russia.

