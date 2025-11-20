ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.34
usd:
331.33
bux:
107565.55
2025. november 20. csütörtök Jolán
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Shabana Mahmood brit belügyminiszter. Photographer: Hollie Adams/Bloomberg via Getty Images
Nyitókép: Hollie Adams/Bloomberg via Getty Images

„Nem rasszizmus, erkölcsi misszió” – radikális fordulat Londonban

Infostart / InfoRádió - Kántor Viola

Dániai mintára radikálisan szigorítja a menedékkérés és letelepedés szabályait Anglia. Suella Braverman belügyminiszter szerint az illegális bevándorlás szétszakítja Nagy-Britanniát, ezért kellett lépni. Az InfoRádió Gálik Zoltánt, a Corvinus Egyetem docensét kérdezte.

Mint arról korábban beszámoltunk, London szigorítja a menedékkérés és letelepedés szabályait, mert a brit belügyminiszter szerint az illegális bevándorlás „szétszakítja Nagy-Britanniát”. „Nem rasszizmus lecsapni az illegális bevándorlásra, hanem erkölcsi misszió” – nyilatkozta a brit belügyminiszter ama vádakra, hogy új szigorításaival túllép egy határon. Shabana Mahmood vasárnap, egy nappal azelőtt adott interjút, hogy példátlan szigorítást készült bejelenteni: az illegálisan belépett menedékkérőknek akár 20 évig kell várniuk, míg kérvényezhetik a legális letelepedést (feltéve, ha előtte nem küldik haza őket, mivel rendszeresen felül fogják vizsgálni a státuszukat).

Gálik Zoltán szerint fontos leszögezni, hogy még csak egy tervezetről van szó, amit várhatóan hatalmas politikai és társadalmi viták fognak övezni. A új szabályokkal bizonyos szigorításokat szeretnének elérni a bevándorlást illetően, miszerint a bevándorlók számára meghosszabbodna a brit állampolgársághoz vezető út. Hivatalos úton momentán a honosítás 5 évet vesz igénybe – beleértve az ideiglenes tartózkodási, majd letelepedési státusz megszerzését –, a tervezet alapján ez 10 évre emelkedne.

Az illegális úton érkezők esetében 20 évre, és csak ezt követően kaphatnának letelepedési státuszt, és kezdődhetne el a honosítási folyamat,

ami jelentősen meghosszabbítaná a procedúrát – magyarázta a Corvinus docense az InfoRádióban.

A tervezet értelmében egyéb menekültügyi szabályokon is módosítanának, például szigorúbban vennék és felgyorsítanák azon illegális bevándorlók hazatoloncolását, akiknek a menekültkérelmét már elbírálták; az erre fordított pénzeszközöket is megemelnék – tette hozzá Gálik Zoltán. Kiemelendő az is, hogy a menekültstátusz megszerzése – a már említett hosszú távú, 20 éven át tartó folyamatban – nem vezetne automatikus letelepedési engedélyhez, hanem minden státusz ideiglenes lenne, és 30 havonta felülvizsgálnák, hogy az érintett országa biztonságosnak számít-e. És különböző jogtechnikai eszközökkel figyelnék, hogy valóban be tudnak-e épülni a brit társadalomba – mondta a szakértő.

A tervezet szerint egyes menedékkérők számára megszűnnének az olyan szolgáltatások, mint a lakhatási támogatás vagy a heti segélyezés, de ha minden igaz, akkor olyan módosításokat is tartalmazna, ami a kibocsátó országokra vonatkozna, amennyiben azok mondjuk nem fogadják vissza a visszatoloncolt menedékkérőket. Gálik Zoltán ide kapcsolódóan emlékeztetett, hogy az Egyesült Királyság, hasonlóan más európai országokhoz, próbál külön megállapodásokat érvényesíteni – negatív vagy pozitív ösztönzőkkel – a menekülthullámok legfőbb kibocsátóival.

Háttér és kritikák

Azzal kapcsolatban, hogy valós vagy politikai okok állnak-e a szigorítás hátterében, az egyetemi docens kifejtette: Nagy-Britanniában a bevándorlás, illetve a menekültkérdés 15 éve áll a középpontban, hiszen mind a nettó bevándorlók (akik nem tértek haza), mind a menekültkérők száma nagyon magas, ami nagyban rányomja a bélyegét a jelenleg kormányzó Munkáspárt népszerűségére. Olyannyira, hogy a Reform Egyesült Királyság Párt szinte minden közvélemény-kutatásban messze fölülmúlja a Labourt. Nigel Farage pártjának az egyik fő ígérete a bevándorlás és a menekültszabályoknak az átalakítása, akár az európai emberi jogi egyezményekből való kilépés árán is. A Munkáspárt pedig most ezek ellen próbál tenni, karakteresebb bevándorlási és menekültpolitikát megvalósítani – magyarázta Gálik Zoltán.

A tervezettel szemben már körülbelül 20 munkáspárti képviselő emelt szót, jelezve: jelenlegi formájában nem tudják elfogadni a megállapodást. Miután számunk várhatóan emelkedni fog, lehetséges hogy a Munkáspárt csak a konzervatívok segítségével tudja elfogadni, ami óriási politikai problémákat jelentene Keir Starmerék számára – jegyezte meg a szakértő. A tervezetet munkaerőpiaci aggodalmakat is felvet, hiszen általa jelentősen csökkenne a szakképzett munkaerő.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    „Nem rasszizmus, erkölcsi misszió” – radikális fordulat Londonban

nagy-britannia

migráció

bevándorlás

gálik zoltán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
Extraprofitadótól a Revolutig: milyen kihívások várnak a bankokra? Jelasity Radován, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.20. csütörtök, 18:00
Takács Ernő
az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyik legfőbb támogatóját veszíti el Ukrajna, tavaszra akarnak végezni az oroszok Donyeckkel – Háborús híreink csütörtökön

Egyik legfőbb támogatóját veszíti el Ukrajna, tavaszra akarnak végezni az oroszok Donyeckkel – Háborús híreink csütörtökön

Januárban távozik hivatalából Donald Trump Ukrajna-ügyi különmegbízottja, Keith Kellogg. Kijev ezzel elveszíti egyik legfontosabb támogatóját a Fehér Házban, Kellogg ugyanis határozottan ukránbarát tevékenységet fejtett ki. Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője szerint az oroszok mostani célja, hogy tavaszig megszerezzék Donyeck megye egész területét, de ez a célkitűzés szerinte nem reális. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jó hírt közölt a BKK rengeteg tömegközlekedővel: erre már nagyon rég várhattak, sokan örülhetnek

Jó hírt közölt a BKK rengeteg tömegközlekedővel: erre már nagyon rég várhattak, sokan örülhetnek

A modern autóbuszok a legújabb közlekedésbiztonsági technológiákkal is fel vannak szerelve.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US military team visits Kyiv as EU warns about Russian plans

US military team visits Kyiv as EU warns about Russian plans

Reports suggest the US and Russia have prepared a peace plan which features major concessions from Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 20. 17:16
Oroszország ezer ukrán katona maradványait adta át
2025. november 20. 17:04
Óvodásokat szállító kisbusz karambolozott Kassán
×
×
×
×