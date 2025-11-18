Papírrendőrrel verekedett: habár látszólag győzött, végül mégis veszített – videó

Egy biztonsági kamera rögzítette, ahogy először ledönt egy az út mellé kiállított, biztonságos közlekedést segítő papírrendőrt, ezt követően néhány percig téblábol, majd vizel egyet, végül úgy dönt, neki szüksége van egy ilyen dologra, hóna alá csapja a feldöntött papírfigurát és kerékpárral távozik a helyszínről – írja a Vezess.hu.

Az esetről a Paraméter adott hírt, és a „verekedésről” készült videót is mellékelte a beszámolóhoz:

Halász Béla, Gúta polgármestere a következő szöveget mellékelte a nem éppen dicső tettet megörökítő videóhoz: „Kedves Harcos barátunk, aki ma éjjel megküzdöttél papírrendőr barátunkkal, kipisilted magad, majd a hónod alá csaptad, elvitted, ezek után a brünni téren kidobtad, kérlek jelentkezz a mai napon a városi rendőrségnél, és hozz magaddal 800 eurót is. Köszönjük. Mivel tudjuk ki vagy, tudjuk a nevedet és hol laksz, jobb lenne ha tényleg szót fogadnál és ne a kollégák menjenek érted. Mindenkinek jobb lenne.”