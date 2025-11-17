Olaszország tett egy lépést az óraátállítás eltörlése felé

Társadalmi kezdeményezésre várhatóan vizsgálatot indít az olasz parlament az éves óraátállítás megszüntetésének és a nyári időszámítás állandósításának lehetőségéről.

A 350 ezer aláírással benyújtott kezdeményezést a tervek szerint hétfőn tárgyalja a parlament. Az indítványozott vizsgálat a téli és a nyári időszámítás alkalmazásának az energiafogyasztásra, a környezetre, az egészségre és a biztonságra gyakorolt hatásaira terjed ki.

A kezdeményezést támogatja az egészségre tett környezeti hatások vizsgálatára szakosodott olasz társaság, a SIMA.

Becslések szerint az állandó nyári időszámítással évente körülbelül 720 millió kilowattóra villamos energiát és akár 180 millió eurót is megtakaríthatnának az országban. A kezdeményezők szerint a további pozitív hatások közé tartozik szerint a kiskereskedelmi és vendéglátói fogyasztás növekedése, a turisztikai szezon meghosszabbodása, a közbiztonság javulása, és az állandó nyári időszámítás egészségügyi előnyökkel is járna.

Olaszország már 1966-ban bevezette a nyári időszámítást, vagyis az őszi és tavaszi óraátállítást. Az európai országok többsége – elsősorban az 1973-as olajválság miatt – követte példáját az 1970-es években és az 1980-as évek elején.

A nyári időszámítás bevezetését akkoriban energiatakarékossággal indokolták: az időeltolással plusz egyórányi nappali fényt akartak biztosítani a vállalkozások és a háztartások számára.

Ma már az egész EU-ban március utolsó vasárnapján átállítják az órákat, majd október utolsó vasárnapján vissza. Az Európai Parlament 2019 márciusában szavazott a nyári időszámítás 2021-es eltörléséről, de ezt még nem hajtották végre.