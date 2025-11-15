Erősödik a kannabiszláz Németországban – ezért fogyasztják

A Deutsches Ärzteblatt International folyóiratban közzétett, a kábítószer-fogyasztásról szóló 2024-es epidemiológiai felmérés (ESA) adatai szerint a válaszadók 9,8 százaléka számolt be arról, hogy az elmúlt 12 hónapban fogyasztott kannabiszt. 2012-ben ez az arány 4,5 százalék volt, 2021-re pedig 8,8 százalékra emelkedett.

A felmérést háromévente végzik el, és egész Németországban nyomon követik a kábítószer-fogyasztási szokásokat. A 2024-es felméréshez augusztus és december között 7534, 18 és 64 év közötti személyt kérdeztek meg.

A kannabisz fogyasztását 2024 áprilisában részben legalizálták Németországban. Azóta a 18 éven felüliek bizonyos feltételek mellett termeszthetnek és fogyaszthatnak kannabiszt. Magánlakásokban legfeljebb három növény termeszthető, a felnőttek maximum 50 grammot tarthatnak és 25 grammot vihetnek magukkal. A kannabiszfogyasztás továbbra is tilos iskolák és játszóterek közelében, valamint kiskorúak jelenlétében.

A tanulmány szerzői a legalizálást közvetlenül követő hónapokban a kannabiszfogyasztás enyhe, de statisztikailag nem szignifikáns növekedését figyelték meg. A kutatók szerint még túl korai lenne következtetéseket levonni a törvény hatását illetően.

A felmérés adatai szerint a fogyasztók közel kétharmada férfi volt (65,6 százalék). A fogyasztás leggyakoribb oka „a mámor/szórakozás” (66,8 százalék) volt, ezt követte a „stresszcsökkentés/pihenés” (61,3 százalék).