Minden olyan gépnek megtiltják a repülést, mint amilyen a múlt héten lezuhant Louisville-ben

Az Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hivatala (FAA) sürgősségi légialkalmassági direktívát adott ki a McDonnell Douglas MD-11 típusú gépekre, azonnal hatállyal megtiltva velük a repülést – írja az airportal.hu.

Ilyen gép szenvedett balesetet a múlt héten Louisville-ben, és a katasztrófát kiváltó probléma a típus összes példányánál fennállhat. Múlt kedden kőolaj-újrahasznosító üzemre zuhant egy teherszállító repülőgép a Kentucky állambeli Louisville nemzetközi repülőtere közelében. Az UPS amerikai szállítmányozási cég MD–11 típusú repülőgépe nem sokkal a felszállás után kigyulladt, a balesetben 12-en vesztették életüket.

Vélhetően a levált hajtómű okozhatta a tragédiát. Az FAA tájékoztatása szerint a típus összes példányán fennállhat vagy kialakulhat a lezuhant géphez hasonló nem biztonságos állapot. Az esemény vizsgálata még a kezdeti szakaszban tart.

Az összes McDonnell Douglas MD–11 és MD–11F típusok hajtóműgondoláinak és pilonjainak átvizsgálásáig, valamint a jóváhagyott metódus szerinti korrekciók lezárásáig azonnali hatállyal megtiltotta az FAA a repülést. A típust három amerikai áruszállító társaság üzemelteti: a FedEx, a UPS, illetve a Western Global Airlines.

(A nyitóképen: sűrű fekete füst gomolyog, miután kõolaj-újrahasznosító üzemre zuhant egy teherszállító repülőgép a Kentucky állambeli Louisville nemzetközi repülõtere közelében 2025. november 4-én.)