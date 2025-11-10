ARÉNA - PODCASTOK
Sûrû fekete füst gomolyog, miután kõolaj-újrahasznosító üzemre zuhant egy teherszállító repülõgép a Kentucky állambeli Louisville nemzetközi repülõtere közelében 2025. november 4-én. A hatóságok közlése szerint legkevesebb 4 ember életét vesztette és legkevesebb 11-en megsebesültek.
Nyitókép: MTI/AP/Jon Cherry

Minden olyan gépnek megtiltják a repülést, mint amilyen a múlt héten lezuhant Louisville-ben

Infostart

Az Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hivatala szerint a katasztrófát kiváltó probléma a típus összes példányánál fennállhat.

Az Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hivatala (FAA) sürgősségi légialkalmassági direktívát adott ki a McDonnell Douglas MD-11 típusú gépekre, azonnal hatállyal megtiltva velük a repülést – írja az airportal.hu.

Ilyen gép szenvedett balesetet a múlt héten Louisville-ben, és a katasztrófát kiváltó probléma a típus összes példányánál fennállhat. Múlt kedden kőolaj-újrahasznosító üzemre zuhant egy teherszállító repülőgép a Kentucky állambeli Louisville nemzetközi repülőtere közelében. Az UPS amerikai szállítmányozási cég MD–11 típusú repülőgépe nem sokkal a felszállás után kigyulladt, a balesetben 12-en vesztették életüket.

Vélhetően a levált hajtómű okozhatta a tragédiát. Az FAA tájékoztatása szerint a típus összes példányán fennállhat vagy kialakulhat a lezuhant géphez hasonló nem biztonságos állapot. Az esemény vizsgálata még a kezdeti szakaszban tart.

Az összes McDonnell Douglas MD–11 és MD–11F típusok hajtóműgondoláinak és pilonjainak átvizsgálásáig, valamint a jóváhagyott metódus szerinti korrekciók lezárásáig azonnali hatállyal megtiltotta az FAA a repülést. A típust három amerikai áruszállító társaság üzemelteti: a FedEx, a UPS, illetve a Western Global Airlines.

(A nyitóképen: sűrű fekete füst gomolyog, miután kõolaj-újrahasznosító üzemre zuhant egy teherszállító repülőgép a Kentucky állambeli Louisville nemzetközi repülõtere közelében 2025. november 4-én.)

Minden olyan gépnek megtiltják a repülést, mint amilyen a múlt héten lezuhant Louisville-ben

2025.11.10. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
