Késes ámokfutás történt egy németországi vonaton

A tájékoztatás szerint a 30 éves gyanúsított vasárnap este, az ország északi részén lévő Stralsund városába tartó vonaton rántott kést, ellopta egy férfi hátizsákját és megütött két nőt, végül pedig Jatznick városánál szállt le.

A rendőrségnek a személyleírások alapján sikerült a városban megtalálnia az elkövetőt, akit később dührohamot kapott a cellájában. A helyiségben a rendőrség később többféle kábítószerre, köztük kokainra és amfetaminra bukkant.

A hatóságok hozzátették, hogy a férfi ellen már korábban körözést adtak ki, mert egy régebbi üggyel összefüggésben ellenállt a rendőrök letartóztatási kísérletének.

A gyanúsítottat törvényszéki pszichiátriára szállították.