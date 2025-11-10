ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.46
usd:
331.25
bux:
108062.16
2025. november 10. hétfő Réka
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Késes ámokfutás történt egy németországi vonaton

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Németországban őrizetbe vettek egy férfit, aki késsel fenyegetőzött egy vonaton, és többeket megsebesített – derült ki a hatóságok közleményéből, amelyben hozzátették, hogy az ügyben rablási kísérlet és testi sértés gyanúja miatt indult eljárás.

A tájékoztatás szerint a 30 éves gyanúsított vasárnap este, az ország északi részén lévő Stralsund városába tartó vonaton rántott kést, ellopta egy férfi hátizsákját és megütött két nőt, végül pedig Jatznick városánál szállt le.

A rendőrségnek a személyleírások alapján sikerült a városban megtalálnia az elkövetőt, akit később dührohamot kapott a cellájában. A helyiségben a rendőrség később többféle kábítószerre, köztük kokainra és amfetaminra bukkant.

A hatóságok hozzátették, hogy a férfi ellen már korábban körözést adtak ki, mert egy régebbi üggyel összefüggésben ellenállt a rendőrök letartóztatási kísérletének.

A gyanúsítottat törvényszéki pszichiátriára szállították.

Kezdőlap    Külföld    Késes ámokfutás történt egy németországi vonaton

németország

őrizetbe vétel

késes fenyegetés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Drámaian romlott a németek biztonságérzete a közterületeken – különösen a nők aggódnak

Drámaian romlott a németek biztonságérzete a közterületeken – különösen a nők aggódnak

Drámai változás az évekkel ezelőtt helyzethez képest. Így kommentálták a német lapok azt a legújabb felmérést, amely szerint a németek többsége borúlátóan ítéli meg az ország társadalmi, gazdasági és külpolitikai helyzetét. Külön fejezet foglalkozott azzal, hogy a biztonságérzetük jelentősen romlik a nyilvános helyeken, ami elsősorban a nőket sújtja.
 

Riasztó dolgot mondott a német demokráciáról az ország elnöke

Hortay Olivér Washington után: energiaügyekben a következő mérkőzés Brüsszelben jön

Hortay Olivér Washington után: energiaügyekben a következő mérkőzés Brüsszelben jön

Az energetika ügyében sok sikert ért el a magyar fél pénteken, Donald Trump és Orbán Viktor találkozóján – vélekedett az InfoRádióban Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai üzletágvezetője, aki maga is a delegáció tagja volt.
 

Dmitrij Peszkov: Moszkva nem ismeri Orbán Viktor ukrajnai rendezésről szóló kezdeményezéseit

„Mi túlbonyolítjuk” – Lázár János a kampányról és a washingtoni látogatásról

Orbán Viktor: amíg ő az elnök ott, én a kormányfő itt, nem lesz szankció

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.10. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
20 nap után máris kiengedték a börtönből Sarkozy-t

20 nap után máris kiengedték a börtönből Sarkozy-t

Nicolas Sarkozyt 20 nappal a börtönbüntetés megkezdése után szabadon engedik, miközben továbbra is fellebbez az ellene hozott ítélet ellen, amely szerint a líbiai rezsimtől kapott pénzzel segítették a 2007-es elnökválasztási kampányát, írja a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bevásárolunk Trump rettegett csodafegyveréből: ezt érdemes tudni a HIMARS-rendszerről - mire használná a magyar hadsereg?

Bevásárolunk Trump rettegett csodafegyveréből: ezt érdemes tudni a HIMARS-rendszerről - mire használná a magyar hadsereg?

Orbán Viktor bejelentette, hogy Magyarország HIMARS rakétarendszereket vásárol az Egyesült Államoktól; az amerikai külügy szerint a megállapodás értéke 700 millió dollár.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US Senate passes deal aimed at ending longest ever government shutdown

US Senate passes deal aimed at ending longest ever government shutdown

The measure signals a major breakthrough but the deal still needs to get over more hurdles in Congress.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 10. 14:34
Amerika-szakértő a Trump–Orbán-találkozóról: most ránk irigykednek Nyugaton
2025. november 10. 13:46
Dmitrij Peszkov: Moszkva nem ismeri Orbán Viktor ukrajnai rendezésről szóló kezdeményezéseit
×
×
×
×