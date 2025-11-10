ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 10. hétfő Réka
Nyitókép: Pixabay

A brazil elnök szerint a klímavédelem sokkal olcsóbb mint a háborúzás

Infostart / MTI

Luiz Inácio Lula da Silva az ENSZ idei éghajlatváltozási konferenciáját (COP30) megnyitó beszédében a brazíliai Belémben azt is mondta, hogy újabb vereséget kell mérni azokra, akik tagadják a klímaváltozás tényét.

"Ha most a háborút vívó férfiak itt volnának, akkor rájönnének, hogy a globális felmelegedés elleni küzdelembe való befektetés sokkal olcsóbb" - tette hozzá a brazil elnök. A klímakonferencián több mint 190 ország mintegy 50 ezer küldötte fog vitatkozni arról, hogy miként lehet enyhíteni a klímaválságot és annak pusztító hatásait, a gyakoribb és súlyosabb aszályokat, viharokat, erdőtüzeket és áradásokat.

A tanácskozáson részt vevő szegényebb országok várhatóan újabb kéréseket terjesztenek elő arról, hogy nagyobb anyagi forrásokra lenne szükségük az egyre nehezebb éghajlati viszonyokhoz való alkalmazkodáshoz.

A találkozón várhatóan többen is arra szólítják majd fel a részt vevő országok kormányait, hogy fokozzák klímavédelmi erőfeszítéseiket,

mivel a korábbi kötelezettségvállalásokkal ellentétben az országoknak csak körülbelül egyharmada nyújtotta be időben a konferenciára a 2035-ig terjedő időszakra vonatkozó cselekvési tervét.

A rendező ország, Brazília egy új, a trópusi esőerdők védelmére létrehozott több milliárd dolláros alapot fog bemutatni a konferencián, amely jutalmazza azokat az országokat, amelyek megóvják trópusi őserdeiket, miközben minden elpusztított hektárért súlyos pénzbüntetéseket szabnak ki rájuk, és az ezekből származó bevétel az alapba kerül.

klímakonferencia

klímavédelem

luiz inácio lula da silva

