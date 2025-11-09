ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 9. vasárnap
Sérült Ka-226 Dagesztánban
Nyitókép: fotó: https://kyivindependent.com/

Szankciós üzem dolgozói vesztették életüket egy drámai helikopter-balesetben

Infostart

Helikopter-baleset történt az oroszországi Dagesztánban, a Kaszpi-tenger partján, ahol a lezuhanó jármű a jelentések szerint egy szankciók alatt álló orosz hadigyár több vezető beosztású alkalmazottját szállította. A tragédiában öt ember vesztette életét.

A helyi média, valamint a Kyiv Independent és a Nexta hírcsatornák beszámolói szerint a baleset november 7-én történt az Achi-Su falu közelében. A Ka-226-os típusú helikopter a dagesztáni Kizljar Elektromechanikus Gyár (KEMZ) alkalmazottait szállította.

A jelentések szerint a gép először egy tengerparti leszállást kísérelt meg, amikor a farkával a földbe ütközött, ami a farokrotor letörését okozta. A balesetet a Nexta szerint „műszaki hiba” okozta, bűncselekmény gyanúja nem merült fel.

A tragédiában öt ember halt meg, köztük a kizljari gyár több kulcsfontosságú vezetője. Az üzem Telegram-csatornája megerősítette, hogy az áldozatok között volt Achalo Magomedov, az építési és szállítási támogatásért felelős vezérigazgató-helyettes. Ezen kívül további három magas beosztású alkalmazott és a helikopter fedélzeti szerelője is életét vesztette - írja az economx.hu a külföldi források alapján.

A Kizljar Elektromechanikus Gyár az Európai Unió által 2024-ben szankciókkal sújtott vállalat, mivel az orosz hadsereg által használt repülőgép-felszereléseket gyárt. A The Telegraph szerint a cég többek között DZ-UM zárat – egyfajta bombatartót – állít elő az orosz hadsereg által az ukrajnai műveletek során széles körben használt SU-25 vadászgépekhez.

Ez nem intellektuális szórakozás - az LMBTQ-ról és más ideológiai kérdésekről is beszélt Orbán Viktor
Ez nem intellektuális szórakozás - az LMBTQ-ról és más ideológiai kérdésekről is beszélt Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott pénteki fehér házi találkozója után a Magyarország felé tartó repülőúton, a kíséretében utazó újságírók kérdéseire válaszolva.
 

1000 forintos ártól mentettük meg a magyarokat - a rezsicsökkentésről beszélt Orbán Viktor

Orbán Viktor: amerikai védőpajzsot kap a forint

Magyar Péter keményen fogalmaz a washingtoni tárgyalásokról

Az első órában szinte nulla volt az érdeklődés a fontos budapesti választáson

Az első órában szinte nulla volt az érdeklődés a fontos budapesti választáson

Időközi egyéni képviselő-választást tartanak ma Budapest Főváros VIII. kerületének 8. számú egyéni választókerületében (EVK). A Józsefvárosi Önkormányzat tájékoztatása szerint a reggeli órákban a választói aktivitás rendkívül alacsony maradt: reggel 7 óráig a részvételi arány mindössze 0,12 százalékot tett ki.
 

Így nyerhet a Fidesz a fővárosban is - időközi választás Budapesten

Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
2025.11.10. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Hernádi Zsolt a százhalombattai tűzesetről: konteó elméletek vannak ezzel kapcsolatban

Hernádi Zsolt a százhalombattai tűzesetről: konteó elméletek vannak ezzel kapcsolatban

Hernádi Zsolt Mol-vezér is tagja volt annak a delegációnak, amely Orbán Viktort kísérte Washingtonba. Hernádival a Mandiner készített interjút a helyszínen, két fontos témát érintettek a beszélgetésben, az egyik a horvát vezetéken történő kőolajszállítás, a másik pedig a százhalombattai finomítóban történt tűzeset.

Rendkívüli: felfegyverzi Magyarországot az USA - mégis, mire készülnek?

Rendkívüli: felfegyverzi Magyarországot az USA - mégis, mire készülnek?

Magyarország HIMARS rakétarendszereket vásárol az Egyesült Államoktól, amely a világ legjobb ilyen típusú fegyverrendszere.

Storm declared 'super typhoon' as it hits Philippines

Storm declared 'super typhoon' as it hits Philippines

Typhoon Fung Wong is already bringing "life threatening conditions" to one eastern island, with widespread disruption expected later.

2025. november 9. 09:28
Egyik tájfun ment, szupertájfun érkezik helyette
2025. november 9. 08:35
Magyarországnak is fontos kérdésben üzent a szlovák kormányfő Prágába
