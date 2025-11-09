Szankciós üzem dolgozói vesztették életüket egy drámai helikopter-balesetben

A helyi média, valamint a Kyiv Independent és a Nexta hírcsatornák beszámolói szerint a baleset november 7-én történt az Achi-Su falu közelében. A Ka-226-os típusú helikopter a dagesztáni Kizljar Elektromechanikus Gyár (KEMZ) alkalmazottait szállította.

A jelentések szerint a gép először egy tengerparti leszállást kísérelt meg, amikor a farkával a földbe ütközött, ami a farokrotor letörését okozta. A balesetet a Nexta szerint „műszaki hiba” okozta, bűncselekmény gyanúja nem merült fel.

⚡ The moment a helicopter crashed in Dagestan was caught on video



Footage has emerged showing the crash of a Ka-226 helicopter in Dagestan. The video appears to show the pilot losing control — the aircraft hits the ground several times before crashing into a private house and… https://t.co/8vThFktBHv pic.twitter.com/c3wRZEM72a — NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2025

A tragédiában öt ember halt meg, köztük a kizljari gyár több kulcsfontosságú vezetője. Az üzem Telegram-csatornája megerősítette, hogy az áldozatok között volt Achalo Magomedov, az építési és szállítási támogatásért felelős vezérigazgató-helyettes. Ezen kívül további három magas beosztású alkalmazott és a helikopter fedélzeti szerelője is életét vesztette - írja az economx.hu a külföldi források alapján.

A Kizljar Elektromechanikus Gyár az Európai Unió által 2024-ben szankciókkal sújtott vállalat, mivel az orosz hadsereg által használt repülőgép-felszereléseket gyárt. A The Telegraph szerint a cég többek között DZ-UM zárat – egyfajta bombatartót – állít elő az orosz hadsereg által az ukrajnai műveletek során széles körben használt SU-25 vadászgépekhez.