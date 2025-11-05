Szijjártó Péter sürgős orosz–európai tárgyalásokat szeretne

Donald Trump amerikai elnök néhány napja azt nyilatkozta, hogy bár Orbán Viktor kérte, hogy Magyarország kapjon mentességet az orosz energiahordozók vásárlási tilalma alól, ezt végül Washington nem adta meg. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Mandiner által szervezett Stratéga című műsorban az orosz-európai kapcsolatok rendezéséről is beszélt.

Magyarország földgáz- és kőolajellátása teljesen stabil alapokon nyugszik – hangsúlyozta a külügyminiszter. A földgáz tekintetében össze vagyunk kötve a hét szomszédos országból hattal, a kőolajellátás tekintetében pedig

két csővezeték jön Magyarországra, és ezek abszolút mértékben meg tudják oldani az ország energiaellátását úgy, hogy az biztos legyen és olcsó legyen.

– mondta Szijjártó Péter, aki úgy fogalmazott: „ha ebbe bárki belematat, és elzár minket a jelenlegi legnagyobb forrásunktól, az orosz kőolaj- és földgázforrástól, annak két következménye lesz: először is nem lesz biztos az ország földgáz- és kőolajellátása, a második pedig az, hogy bizonyos gazdasági szereplőket monopolhelyzetbe hoznak velünk szemben, magyarul olyan árat mondanak, amilyet nem szégyellnek”.

Szijjártó Péter hozzátette: amikor Orbán Viktor miniszterelnök beszélt az amerikai elnökkel telefonon, mindezt neki is elmondta, és Donald Trump megértette a helyzetünket. Ezért Magyarország energiabiztonsága a legfontosabb kérdések között fog szerepelni a hét végén Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni tárgyalásain.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy Oroszország megtámadhatja-e Európát.

„Oroszország nem támadott meg egyetlen európai uniós tagországot és egyetlen NATO-tagországot sem”

– mondta, hozzátéve: ha az oroszok megtámadnának egy európai uniós országot, azzal megtámadnának egy NATO-tagországot is, és „ugye senki nem gondolja komolyan, hogy bárki Oroszországban komolyan gondolná, hogy ők le tudnák győzni a NATO-t”.

Szijjártó Péter szerint a józan ész talaján állva egy jövőbeli európai biztonsági architektúráról kéne tárgyalni és megállapodni az oroszokkal.

„A világ legnagyobb országa, egy nukleáris szuperhatalom itt van Európában. Sürgősen európai–orosz tárgyalásokat kezdeményeznék”

– mondta a külügyminiszter, aki szerint arról kellene egyeztetni, hogy miként garantálják a békét a jövőben Európában, és hogyan állítják helyre az európai gazdaság növekedésének alapját, hiszen évtizedeken keresztül a nyugati technológia és az orosz energiahordozók tudták biztosítani az európai gazdaság versenyképességét.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke pénteki washingtoni csúcstalálkozóján ezek a kérdések is napirenden lesznek.