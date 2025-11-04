ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 4. kedd
Egy ázott rézuszmajmo, háttérben Katmandú látképe Nepálban. A rézuszmajmok barna szőrzetű, vörös arcú és fülű főemlősök. Rövid szőrzet borítja a fejüket, ami kiemeli rendkívül kifejező arcukat. Forrás: Getty Images/Sergio Amiti
Nyitókép: Getty Images/Sergio Amiti

Fegyvert ragadott az ijedt anyuka, és hezitálás nélkül lelőtte a laboratóriumi majmot

Infostart

Pánik lett úrrá egy Mississippi állambeli kisvárosban, miután a múlt héten elszabadult laboratóriumi majmok közül egy az egyik ház kertjében tűnt fel. A helyi édesanya, attól tartva, hogy veszélyben vannak gyerekei, lelőtte az állatot – miközben a hatóságok még mindig próbálják kideríteni, mennyire jelenthettek valódi kockázatot az olajra lépett főemlősök.

Mint arról az Infostart is beszámolt, október végén jött a hír, miszerint agresszív, fertőzött laboratóriumi majmok szöktek meg egy autóbalesetben Mississippi állam egyik főútvonalán. A majmok a New Orleans-i Tulane Egyetem laboratóriumából származtak, és számos vírussal megfertőződtek, köztük hepatitis C-vel, herpesszel és Coviddal.

Egy nő most vasárnap hajnalban lelőtt egyet az elszabadult; állítása szerint a gyermeki biztonsága miatt húzta meg a ravaszt – számolt be az Index.

Jessica Bond Ferguson elárulta, hogy vasárnap hajnalban a 16 éves fia riasztotta, aki azt mondta, hogy szerinte egy majmot látott futni az udvaron, Heidelbergben lévő otthonuk előtt. Az édesanya erre kiugrott az ágyból, fogta a fegyverét és mobiltelefonját, és kilépett az udvarra, ahol körülbelül 18 méterre meglátta a majmot. Ugyan az állat nem lépett fel vele szemben támadóan, de mivel őt és más lakosokat is figyelmeztették a szökött majmok által hordozott esetleges betegségekre, elsütötte a fegyverét.

„Azt tettem, amit bármely más anya tenne, hogy megvédje a gyermekeit” – mondta Bond Ferguson, akinek öt gyermeke van 4 és 16 év között. „Rálőttem, és csak állt ott. Aztán újra lőttem, megtántorodott, és eldőlt.”

A majmokat szállító teherautó múlt kedden borult fel az 59-es úton, Heidelbergtől északra. A hatóságok közlése szerint a 21 majom többsége meghalt. A seriffhivatal elmondta, hogy a Tulane szakértői megvizsgálták az utánfutót, és megállapították, hogy csupán három majom szökött meg. A Mississippi Highway Patrol közölte, hogy vizsgálja a baleset okát, amely az állam fővárosától, Jacksontól körülbelül 160 kilométerre történt.

Az állatok jellemzően 7 kilogrammot nyomnak, és a bolygó orvostudományilag leginkább tanulmányozott állatai közé tartoznak. A baleset után készült videófelvételen majmok láthatók, amint a magas fűben másznak az autópálya mellett, ahol a „élő állatok" felirattal ellátott faládák összezúzva és szétszórva hevertek.

Randy Johnson, Jasper County seriffje elmondta, hogy a Tulane tisztviselői jelentették, hogy

a majmok nem fertőzőek, noha a teherautó utasai kezdetben arról számoltak be, az emlősök veszélyesek és különféle betegségeket hordoznak.

Johnson ennek ellenére azt mondta, hogy a majmokat „semlegesíteni” kell agresszív természetük miatt. „A szóban forgó főemlősök nem hordoztak betegségeket, és nemrég átestek olyan vizsgálatokon, amelyek megerősítették, hogy kórokozó-mentesek” – mondta Andrew Yawn, a Tulane szóvivője egy másik, múlt szerdai nyilatkozatban.

