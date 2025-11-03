Kisiklott egy vonat, rengeteg mentőt riasztottak a helyszínre Nagy-Britanniában

Először a North West mentőszolgálat közölte, hogy a helyszínre riasztották az egységeiket. Heidi Alexander közlekedési miniszter szerint súlyosnak számító vasúti baleset történt – tudósított a The Guardian. Az Avanti West Coast vasúttársaság a közösségi médiában azt közölte, hogy Penrith North Lakes és az Oxenholme Lake District között kisiklott vonat miatt minden érintett vonal le van zárva.

„Határozottan azt tanácsoljuk az utasoknak, hogy ma ne utazzanak Prestontól északra” – írták. A National Rail szerint az eset Penrith és Oxenholme között történt, és a Carlisle és Preston között közlekedő vonatokat is érintette.

A BBC azt írta, a vonat Glasgow-ból tartott Londonba. Körülbelül 130 utasa volt, őket leszállították a szerelvényről és a közeli Shap Wells Hotelbe vitték. A szálloda igazgatója szerint de többen sokkos állapotban voltak.

A mentőszolgálat későbbi közlése szerint 87 ember szorult vizsgálatra, közülük négynek könnyebb sérülései voltak és senki sem szorult kórházi ellátásra. Emiatt visszavonták az esemény súlyos baleseti státuszát.

Beszámolók szerint köd, szél és eső van ott, ahol a baleset történt. A mentőszolgálatok, a rendőrség és a vasúttársaság munkatársai is a helyszínen dolgoznak még. Egy ember a BBC-nek azt mondta, egy nagy villanás és egy jókora csattanás előzte meg a kisiklást.