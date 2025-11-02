ARÉNA - PODCASTOK
Vonatok, sínek és elektromos hálózat Németországban.
Nyitókép: Pixabay

Európában az élen a magyar vasút, egy szempontból

Infostart / MTI

A vasúton szállított utasok száma Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben tavaly az EU-ban.

Tovább növekedett az Európai Unióban vasúton utazók száma 2024-ben, a vasúttársaságok 443 milliárd utaskilométert (pkm) regisztráltak, ami 5,8 százalékkal haladja meg a 2023-as 429 milliárdot; az EU-ban szállított utasok száma Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben tavaly - közölte az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat.

A brüsszeli közlemény szerint a tavaly feljegyezett 443 milliárd utaskilométer az eddigi legmagasabb szám a vonatkozó adatgyűjtés 2004-es kezdete óta.

Közölték: a legtöbb, 2,9 milliárd utast Németországban szállították vasúton, megelőzve Franciaországot (1,3 milliárd) és Olaszországot (843 millió). A legkevesebb utast a vasúttársaságok Litvániában (5 millió), majd Észtországban (8 millió) és Görögországban (14 millió) szállították.

A szállított utasok száma 2023-hoz képest Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben, 60 százalékkal, megelőzve Lettországot (+13,9 százalék) és Írországot (+10 százalék). Ezzel szemben a vasúton szállított utasok számában Románia 4,9 százalékos, Bulgária pedig 3,1 százalékos csökkenésről számolt be.

Az Eurostat jelentése szerint az előző év adataihoz képest a vasúti árufuvarozás 0,8 százalékkal 375 milliárd tonnakilométerre (tkm) esett vissza 2024-ben, szemben a 2023-as 378 milliárd tonnakilométerrel.

A legtöbb árut Németországban szállították vasúton (126,3 milliárd tonnakilométer), megelőzve Lengyelországot (56,7 milliárd tonnakilométer) és Franciaországot (32,2 milliárd tonnakilométer). A skála másik végén Írország, Luxemburg, Görögország és Észtország áll, amely országok 2024-ben kevesebb mint egymilliárd tonnakilométert regisztráltak.

Az Európai Unió vasútvonalain szállított áruk fő típusai a fémércek (12,2 százalék), a koksz és finomított kőolajtermékek (10,1 százalék), valamint fémalapanyagok, illetve előállított fémtermékek (8,9 százalék) voltak - tájékoztatott az uniós statisztikai hivatal.

közlekedés

európai unió

vasút

