2025. november 2. vasárnap
Nyitókép: Pixabay

A DNS-teszt cáfolja, ő mégis kitart – bíróságon a Madeleine-ügy megszállottja

Infostart

Ismét bíróság elé állt az a fiatal lengyel nő, aki évek óta azt állítja magáról, hogy ő Madeleine McCann, a 2007-ben eltűnt brit kislány. Julia Wandeltet zaklatással vádolják, miután levelekkel, telefonhívásokkal és személyes megkeresésekkel próbálta felvenni a kapcsolatot az áldozat szüleivel.

Folytatódott annak a nőnek a tárgyalása, aki évek óta azt hangoztatja, hogy ő lehet a világ egyik legismertebb eltűnt gyermeke, Madeleine McCann. Julia Wandelt ellen azért indult eljárás, mert a vád szerint éveken át levelekkel és telefonhívásokkal zaklatta az eltűnt kislány szüleit, sőt még a házuknál is megjelent – idlézi a SkyNews beszámolóját az Index.

A hároméves Madeleine McCann 2007-ben, egy portugáliai nyaraláson tűnt el családja apartmanjából. Azóta sem került elő, és csaknem húsz év elteltével a hatóságok már valószínűnek tartják, hogy megölték. Az ügyészség szerint Wandelt mintegy hatvan alkalommal hívta Kate McCann telefonszámát, és több hangüzenetet is hagyott neki – ezek közül néhányat a bíróságon is lejátszottak. Az egyik üzenetben a nő így fogalmazott: „Ha én vagyok ő, akkor minden rendben lesz. Ha nem, békén hagylak.”

A tárgyaláson az is kiderült, hogy Wandelt hamisított fényképeket készített a ChatGPT segítségével, majd ezeket Madeleine húgának, Amelie McCannnek küldte el. A manipulált képeken a két lány kisgyermekként együtt szerepelt – az ügyészség szerint ezzel a vádlott érzelmileg próbálta befolyásolni a családot.

A hatóságok ugyanakkor egyértelműen kizárták, hogy Wandelt lehetne Madeleine McCann:

tudományos bizonyítékok támasztják alá, hogy a nő két évvel idősebb az eltűnt brit kislánynál.

Wandelt a bíróságon azzal védekezett, hogy nem érezte tolakodónak a megkereséseit, és szerinte a McCann család sem utasította el egyértelműen. Állítása szerint nem akart ártani nekik, csak válaszokat keresett, miután a hatóságok nem vették komolyan. „Nem akarok pénzt, csak szeretnék beszélni veled” – üzente korábban Kate McCannnek, hozzátéve: „Soha nem fogom feladni.”

A vádlott tagadta, hogy hírnévre vágyott volna, bár a tárgyaláson kiderült, hogy egyes nyilvános szerepléseiért fizetséget kapott. Többek között a Dr. Phil amerikai talkshow-ban is szerepelt, amit állítása szerint PR-ügynöke és magánnyomozója, Fia Johansson szervezett neki. Johansson azt ígérte, DNS-vizsgálatot végeznek a McCann családdal – később azonban nyilvánosságra hozta, hogy a teszt szerint Wandelt csaknem 100 százalékban lengyel származású, tehát semmilyen rokoni kapcsolatban nem áll a brit családdal.

Amikor az ügyész a tárgyaláson rákérdezett a teszteredményre, Wandelt kitérő választ adott: „Kutatásaim szerint az eredmények értelmezése ennél bonyolultabb lehet” – mondta, hozzátéve, hogy szeretné látni a vizsgálat teljes dokumentációját. A fiatal nő tehát továbbra sem hajlandó elfogadni, hogy nem ő Madeleine McCann – annak ellenére sem, hogy a tudományos bizonyítékok és a DNS-tesztek egyértelműen cáfolják állítását.

Végzetes présbe került a hazai konyha egyik fő alapanyaga
Két egyetem közös kutatása szerint előfordulhat, hogy egy-két évtized múlva Magyarországon sehol sem lesz természetes körülmények között termeszthető burgonya, vagy csak kis területek maradnak alkalmasak a termesztésre. Szabó Péter éghajlatkutatót, az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológiai tanszékének doktoranduszát kérdeztük.
Közlekedéspszichológus: itthon stigma lenne a kezdő és az idősebb vezetők kötelező matricája

Nagyon kevés választja el a jelzést a stigmától, és ez nem a tapasztalatlan vagy az időskorú közlekedők felelőssége, hanem mindenki másé, aki róluk gondolkodik, ezért ez egy nagyon kritikus kérdés – mondta az InfoRádióban Zerkovitz Dávid. A szakember szerint az eltérő szokások és kultúra miatt nem lehetne egyik napról a másikra bevezetni itthon a japán modellt, ami arra kötelezi a sofőröket, hogy matricával jelezzék, tanulóvezetők vagy az idősebb korosztályba tartoznak.
Kiderült, mit tervez Trump a nukleáris fegyverekkel

Chris Wright, az Egyesült Államok energiaügyi minisztere szerint a Donald Trump elnök által elrendelt nukleáris fegyverkísérletek egyelőre nem járnak nukleáris robbantással.

Így működik a passzív félév: tb-jogviszony, diákigazolvány érvényessége, diákmunka vállalása

Tudd meg, hogy működik a passzív félév és mi a passziválás lényege! Jár passzív félév diákigazolvány ilyenkor? Milyen passzív félév tb jogviszony igazolás szükséges a diákoknak?

Man, 32, treated as only suspect in train stabbing as staff member in life-threatening condition, police say

British Transport Police say the "heroic" man who tried to stop the attack remains in hospital. Five others have been discharged.

