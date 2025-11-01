ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 1. szombat
Washington, 2025. május 6.Donald Trump amerikai elnök (j) és Mark Carney kanadai miniszterelnök megbeszélést folytat a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. május 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Politico pool/Francis Chung

A kanadai kormányfő megkövette az amerikai elnököt

Infostart / MTI

Mark Carney kanadai miniszterelnök megerősítette, hogy bocsánatot kért Donald Trump amerikai elnöktől egy korábban vetített kanadai reklámkampány tartalma miatt.

Donald Trump amerikai elnök október 24-én leállított minden kereskedelmi tárgyalást Kanadával egy szerinte félrevezető reklámkampányra hivatkozva, amelyben Ronald Reagan volt amerikai elnök kritikus véleményt fogalmaz meg a vámokról.

Carney elmondta, hogy az Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) Kjongdzsuban tartott csúcstalálkozóján a dél-koreai elnök által rendezett vacsorán személyesen kért bocsánatot Trumptól. Mint mondta, miniszterelnökként ő felel az Egyesült Államok elnökével való kapcsolatért. "Előfordulnak ilyen helyzetek – a jót és a rosszat egyaránt vállalni kell, és én bocsánatot kértem" - mutatott rá. A kanadai miniszterelnök elmondása szerint a hirdetést Doug Ford ontariói miniszterelnök rendelte meg.

A videót ő is látta, de ellenezte, hogy adásba kerüljön - tette hozzá.

Később Trump is arról számolt be, hogy "nagyon kellemes beszélgetést" folytatott a kanadai kormányfővel, ugyanakkor megjegyezte, hogy az Egyesült Államok és Kanada közötti kereskedelmi tárgyalások egyelőre nem indulnak újra.

donald trump

bocsánatkérés

mark carney

2025. november 1. 12:03
2025. november 1. 11:29
