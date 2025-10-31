ARÉNA - PODCASTOK
Új épület lett a világ legmagasabb temploma – pedig mindenki ismeri

Infostart

A cím a németországi Ulmból most Barcelonába költözött át.

Még sok évig tovább épül, de csütörtökön a barcelonai La Sagrada Família bazilika lett a világ legmagasabb temploma, miután a középső tornya egy újabb részét emelték a helyére – írja a The Guardian híradása nyomán a Telex.

Az Antoni Gaudí által tervezett épület így már elérte a 162,9 méteres magasságot, túlszárnyalva az eddigi csúcstartót, a 161,5 méteres ulmi nagytemplomot.

Ha eléri végső formáját, a Sagrada Família Jézus Krisztusról elnevezett tornya 172,5 méter magas lesz, a tetejére pedig kilátót is terveznek.

A torony munkálataival néhány hónapon belül végeznek, és 2026 júniusában, Antoni Gaudí halálának századik évfordulóján avatják fel.

A barcelonai templomot még 1882-ben kezdték el építeni, a folyamat pedig azóta is tart az épület összetettsége miatt. Viszont így is folyamatosan rekordszámú látogatót vonz: 2024-ben 4,8 millió turista váltott belépőt a Sagrada Famíliába, és ez 134 millió euró bevételt jelentett.

A bazilika építéséért felelős tanács 10 éven belül ígéri a munkálatok befejezését. A négytornyú főhomlokzat a Sagrada Família építésének utolsó nagyobb szakasza, amelyen 100 szoborfigurát is helyeznek el Gaudí tervei szerint.

