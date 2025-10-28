ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.55
usd:
333.24
bux:
0
2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter az erõszakos bûncselekmények elleni, Operation Summer Heat fedõnevû, három hónapos országos hadjárat eredményeirõl a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában tartottt sajtóértekezleten 2025. október 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo

"Lehetőség szerint holtan" – nem vette viccnek az igazságügyi miniszter elleni videót az FBI

Infostart / MTI

Bérgyilkosságra való felbujtás miatt tartóztattak le az amerikai hatóságok egy férfit, aki Pam Bondi igazságügyi miniszter meggyilkolásáért pénzt ajánlott egy videóban - derül ki egy hétfőn közzétett bírósági dokumentumból.

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Irodának (FBI) a törvényszékhez eljutatott vizsgálati irata szerint a minnesotai illetőségű, 30 éves Tyler Avalos 45 ezer dollárt (15 millió forint) ajánlott fel a TikTokra feltöltött videójában annak, aki végez az igazságügyi miniszterrel. A felvétel Pam Bondi arcképét célkeresztben ábrázolta, a feliratban többi között az olvasható, hogy "Körözés alatt: Pam Bondi - Díj: 45 000 dollár - Élve vagy halva (lehetőség szerint holtan)".

A TikTok-videóra egy felhasználó hívta fel a figyelmet, és annak nyomán indult nyomozás, amely elvezetett a videót készítő férfihoz, akit St. Paul városában még csütörtökön őrizetbe vettek.

Az FBI az esetet szövetségi bűncselekményként kezeli, a nyomozók a kormányzat egy tagjának meggyilkolására szóló felhívást nem tekintik viccelődésnek.

A nyomozati anyagból kiderül, hogy a cselekménnyel gyanúsított Tyler Avalos ellen korábban is zajlott eljárás erőszakos cselekmények miatt.

Kezdőlap    Külföld    "Lehetőség szerint holtan" – nem vette viccnek az igazságügyi miniszter elleni videót az FBI

gyilkosság

bíróság

egyesült államok

pam bondi

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.28. kedd, 18:00
Kaderják Péter
a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Sűrű ez a hét a részvénypiacot befolyásoló események szempontjából, Donald Trump ázsiai körútja tovább folytatódik, és tegnap már nagyot emelkedett a piac az Kínával kapcsolatos potenciális kereskedelmi megállapodás hírére. Ma már kevésbé jó a hangulat, zömmel estek az ázsiai tőzsdék, miközben a befektetők az amerikai elnök és a frissen kinevezett japán miniszterelnök közötti találkozót várták. Mindeközben érkeznek a héten a nagy technológiai cégek gyorsjelentései, és a Fed is kamatdöntő ülést tart, tehát bőven lesz mire figyelni a következő napokban. A mai nap viszont egyelőre nem ígér nagy mozgásokat Európában, a határidős indexek állása alapján kis emelkedéssel indulhat majd a kereskedés. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 28.)

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 28.)

A Pénzcentrum 2025. október 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Three dead in Jamaica as country braces for world's strongest storm

Three dead in Jamaica as country braces for world's strongest storm

Powerful winds of 175 mph (280 km/h) have battered the coast and up to 101cm of rain is possible.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 28. 07:52
Salát Gergely: látványos kiegyezés és nagy konfliktus is lehet a Donald Trump–Hszi Csin-ping találkozón
2025. október 28. 07:41
Húsz Typhoon vadászgép repül Törökországba
×
×
×
×