Tomboló utas miatt kellett kényszerleszállást végrehajtania a Lufthansa gépének

Kényszerleszállást kellett végrehajtania egy Chicagóból Frankfurtba tartó Lufthansa-járatnak szombaton – írja a Bild híradása nyomán az Index. A gépnek Bostonban kellett leszállnia, a társaság pedig annyit közölt, hogy egy randalírozó utas miatt volt szükség az út megszakítására.

A gép 362 utassal a fedélzetén indult Németországba, azonban a személyet úgy döntött, megszakítják az utazást. A Lufthansa szóvivője csak annyit árult el korábban, hogy egy utassal akadtak problémáik.

A német lap szerint a szóban forgó férfi több utastársára is rátámadt, könnyebb sérüléseket okozva több személynek. A szóvivő a német RTL-nek nyilatkozva azt mondta, kezdetben semmi gond nem volt az illetővel, szokványos módon jelentkezett be és nem mutatott feltűnő viselkedést.

A tomboló utast Bostonban a helyi hatóságok őrizetbe vették. A fennmaradó 361 utas számára a társaság szállást biztosított, illetve más járatokkal juttatta tovább Frankfurt felé.