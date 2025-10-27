ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390
usd:
335.34
bux:
105368.28
2025. október 27. hétfő Szabina
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Lufthansa légitársaság egyik repülőgépe.
Nyitókép: Unsplash

Tomboló utas miatt kellett kényszerleszállást végrehajtania a Lufthansa gépének

Infostart

A társaság gépen Chicagóból tartott Frankfurt felé, de még az Egyesült Államok területén meg kellett szakítani az utazást egy férfi miatt, aki több utastársára is rátámadt.

Kényszerleszállást kellett végrehajtania egy Chicagóból Frankfurtba tartó Lufthansa-járatnak szombaton – írja a Bild híradása nyomán az Index. A gépnek Bostonban kellett leszállnia, a társaság pedig annyit közölt, hogy egy randalírozó utas miatt volt szükség az út megszakítására.

A gép 362 utassal a fedélzetén indult Németországba, azonban a személyet úgy döntött, megszakítják az utazást. A Lufthansa szóvivője csak annyit árult el korábban, hogy egy utassal akadtak problémáik.

A német lap szerint a szóban forgó férfi több utastársára is rátámadt, könnyebb sérüléseket okozva több személynek. A szóvivő a német RTL-nek nyilatkozva azt mondta, kezdetben semmi gond nem volt az illetővel, szokványos módon jelentkezett be és nem mutatott feltűnő viselkedést.

A tomboló utast Bostonban a helyi hatóságok őrizetbe vették. A fennmaradó 361 utas számára a társaság szállást biztosított, illetve más járatokkal juttatta tovább Frankfurt felé.

Kezdőlap    Külföld    Tomboló utas miatt kellett kényszerleszállást végrehajtania a Lufthansa gépének

németország

egyesült államok

támadás

repülőgép

lufthansa

kényszerleszállás

utas

őrjöngés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Már napi 24 órában érkezhetnek a DNS- és ujjnyomatadatok

Már napi 24 órában érkezhetnek a DNS- és ujjnyomatadatok

Megkezdte a nemzetközi adatcserét kiszolgáló informatikai rendszer üzemeltetését biztosító projektjét a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ – mondta el Vargáné Kunos Ágnes, a központ informatikai osztályának vezetője az InfoRádióban.
Nagy áttörés a vámháborúk ügyében, az Egyesült Államok Kínával és Indiával is megegyezhetett

Nagy áttörés a vámháborúk ügyében, az Egyesült Államok Kínával és Indiával is megegyezhetett

Az amerikai pénzügyminiszter szerint lekerülhet a napirendről a Kínát célzó büntetővám, mert megállapodtak egymással a felek, India pedig nem vesz orosz kőolajat. Donald Trump amerikai elnök Malajziában kezdte ázsiai útját, a héten találkozhat Hszi Csin-ping kínai elnökkel Dél-Koreában.
 

Donald Trump maláj tánca felrobbantotta a közösségi médiát

Ismét fellángoltak a harcok, Pakisztán háborúval fenyegette meg Afganisztánt

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Most kiderül, hogy tényleg megtérítették-e 150 ezer magyar kárát

Most kiderül, hogy tényleg megtérítették-e 150 ezer magyar kárát

Megvizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), hogy a világ egyik legnagyobb e-kereskedelmi piactere, a Wish teljesítette-e a 2023-ban tett vállalásait. A kaliforniai központú platform üzemeltetői a korábbi versenyfelügyeleti eljárás során komplex jóvátételi csomagot ajánlottak fel, többek között mintegy 100-150 ezer magyar vásárló pénzügyi kompenzálását vállalták, hogy elkerülhessék a bírságot. Most kiderül mit teljesítettek ezekből - áll a vonatkozó közleményben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új biztonsági előírás élesedik, sok turista bánja: érzékeny adatokat kell átadnia annak, aki itt lépné át a határt

Új biztonsági előírás élesedik, sok turista bánja: érzékeny adatokat kell átadnia annak, aki itt lépné át a határt

A CBP közel egy évtizede alkalmaz biometrikus arcfelismerő rendszert, amely összehasonlítja az utazók arcát az útlevelükben szereplő fényképpel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
International troops won't want to enforce Gaza peace, says King of Jordan

International troops won't want to enforce Gaza peace, says King of Jordan

King Abdullah tells the BBC there would need to be peace in Gaza before any international forces were deployed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 27. 08:48
Feldühödött méhraj támadt egy családra, ketten is belehaltak a több száz csípésbe
2025. október 27. 08:36
Sorozatosan zuhannak le az amerikai légierő gépei: újabb két katasztrófa, most a Nimitzen
×
×
×
×