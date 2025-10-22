ARÉNA - PODCASTOK
A Barátság II. kőolajvezetéknek a Mol Dunai Finomítójába belépő vezetéke a főelzáró csappal, előtérben emléktábla Százhalombattán 2013. július 25-én. A Dunai Finomító a Mol-csoport legnagyobb, Magyarország egyetlen kőolaj-feldolgozó létesítménye.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Orbán Viktor: a háborús pszichózis foglyul ejtette a lengyel kormány elméjét

Infostart / MTI

Orbán Viktor szerint felháborító, hogy a lengyel külügyminiszter azt támogatja, hogy egy szabotázsakció keretében robbantsák fel a Barátság vezetéket. "Mi kitartunk a népeink barátsága mellett. Isten óvja Lengyelországot!" - közölte ugyanakkor a magyar miniszterelnök a közösségi médiában.

A háborús pszichózis foglyul ejtette a lengyel kormány elméjét - írta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Facebookon.

A kormányfő politikai igazgatója, Orbán Balázs bejegyzéséhez hozzászólva úgy fogalmazott: sutba akarják dobni az ezeréves magyar-lengyel barátságot. Azt támogatják, hogy egy szabotázsakció keretében robbantsák fel a Barátság vezetéket, ahogy az az Északi Áramlattal történt - tette hozzá.

Ez súlyos károkat okozna a magyar családok pénztárcájának - hangsúlyozta Orbán Viktor, "kész elmebajnak" nevezve a helyzetet.

Mi kitartunk a népeink barátsága mellett. Isten óvja Lengyelországot! - zárta sorait a miniszterelnök.

Orbán Balázs a Facebook-oldalán felháborítónak nevezte, hogy a lengyel külügyminiszter abban reménykedik, az ukránok fel tudják robbantani a Magyarország energiaellátását biztosító Barátság kőolajvezetéket. Mindezt a háborús pszichózis legsötétebb mélységének nevezte.

Akármennyire is törekszik a lengyel-magyar kapcsolatok lenullázására Sikorski, szeretném emlékeztetni, hogy a népeink történelmi barátságot ápolnak, és mi szövetséges országok vagyunk - jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs a bejegyzés alatt megosztott egy a Mandiner online kiadásában szerdán megjelent cikket, mindezt úgy kommentálva: "a lengyel külügyminiszter, Sikorski azt reméli, hogy az ukránok felrobbantják a Barátság vezetéket. Hova lehet még süllyedni?"

A Mandiner cikkében azt írták, hogy "elszabadult" a lengyel külügyminiszter: Sikorski azt reméli, hogy az ukránok felrobbantják a Barátság vezetéket. A lengyel tárcavezető azt kívánta, hogy csak Horvátországon keresztül juthasson Magyarország olajhoz.

A Mandiner szerint Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter újfent az X-en üzent Szijjártó Péternek és Magyarországnak. A tárcavezető arra reagált, hogy a lengyel bíróság elutasította a német kiadatási kérelmet, és szabadon engedte az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított ukrán férfit.

Ebben az üzenetben Oroszországra utalva kiemelte: büszke a lengyel bíróságra, amely úgy döntött, hogy a megszálló szabotálása nem bűncselekmény.

A Mandiner szerint a terrorcselekményt "verbálisan puszta önvédelemmé szelídítő" lengyel politikus nem érte be ennyivel: lényegében leírta, hogy már alig várja, hogy megsemmisítsék azt az olajvezetéket, amitől Magyarország energiaellátása függ.

"Sőt, remélem, hogy bátor honfitársad, Magyar őrnagy végre sikerrel jár, és megsemmisíti a Putyin háborús gépezetét tápláló olajvezetéket, és ti majd Horvátországon keresztül juthattok csak olajhoz" - idézték Sikorskit a Mandineren.

BL: Szoboszlai Dominik góllal, gólpasszal járult a Liverpool 5–1-es sikeréhez

BL: Szoboszlai Dominik góllal, gólpasszal járult a Liverpool 5–1-es sikeréhez

Az előző négy tétmérkőzését elveszítő Liverpool FC Frankfurtban 5–1-re nyert az Eintracht ellen a Bajnokok Ligája harmadik fordulójában. Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, egy gól, egy gólpassz a mérlege. Kerkez Milos ezúttal nem kapott szerepet. A Galatasaray 3–1-re verte a Bodö/Glimtet, Sallai Roland is végig pályán volt.
Putyin megüzente, mi lesz a budapesti békecsúcson

Putyin megüzente, mi lesz a budapesti békecsúcson

A budapesti találkozóról "egyelőre nincsnek hírek" - ennyit közölt legutóbb a Kreml szóvivője. Azt megerősítette, hogy az előkészítés folyik, de a csúcsot alaposan elő kell készíteni.
 

Orbán Viktor: a háborús pszichózis foglyul ejtette a lengyel kormány elméjét

Az atomháborút gyakorolja Vlagyimir Putyin, készül a NATO is

Bendarzsevszkij Anton: a budapesti csúcs körüli ellentmondásos amerikai kommunikáció célja az oroszok megtörése is lehet

Zelenszkij „jó kompromisszumnak” tartja Trump javaslatát, de kétli, hogy Putyin is

Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: ha eljön az ideje, megrendezzük

Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
2025. október 22. 21:46
Megszólalt a Louvre vezetője, döbbenetes tényeket fedett fel
2025. október 22. 21:18
EU: a magyar hatóságoknak tulajdonított kémkedési vádakat nagyon komolyan veszik
