Orbán Viktor: a háborús pszichózis foglyul ejtette a lengyel kormány elméjét

A háborús pszichózis foglyul ejtette a lengyel kormány elméjét - írta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Facebookon.

A kormányfő politikai igazgatója, Orbán Balázs bejegyzéséhez hozzászólva úgy fogalmazott: sutba akarják dobni az ezeréves magyar-lengyel barátságot. Azt támogatják, hogy egy szabotázsakció keretében robbantsák fel a Barátság vezetéket, ahogy az az Északi Áramlattal történt - tette hozzá.

Ez súlyos károkat okozna a magyar családok pénztárcájának - hangsúlyozta Orbán Viktor, "kész elmebajnak" nevezve a helyzetet.

Mi kitartunk a népeink barátsága mellett. Isten óvja Lengyelországot! - zárta sorait a miniszterelnök.

Orbán Balázs a Facebook-oldalán felháborítónak nevezte, hogy a lengyel külügyminiszter abban reménykedik, az ukránok fel tudják robbantani a Magyarország energiaellátását biztosító Barátság kőolajvezetéket. Mindezt a háborús pszichózis legsötétebb mélységének nevezte.

Akármennyire is törekszik a lengyel-magyar kapcsolatok lenullázására Sikorski, szeretném emlékeztetni, hogy a népeink történelmi barátságot ápolnak, és mi szövetséges országok vagyunk - jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs a bejegyzés alatt megosztott egy a Mandiner online kiadásában szerdán megjelent cikket, mindezt úgy kommentálva: "a lengyel külügyminiszter, Sikorski azt reméli, hogy az ukránok felrobbantják a Barátság vezetéket. Hova lehet még süllyedni?"

A Mandiner cikkében azt írták, hogy "elszabadult" a lengyel külügyminiszter: Sikorski azt reméli, hogy az ukránok felrobbantják a Barátság vezetéket. A lengyel tárcavezető azt kívánta, hogy csak Horvátországon keresztül juthasson Magyarország olajhoz.

A Mandiner szerint Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter újfent az X-en üzent Szijjártó Péternek és Magyarországnak. A tárcavezető arra reagált, hogy a lengyel bíróság elutasította a német kiadatási kérelmet, és szabadon engedte az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított ukrán férfit.

Ebben az üzenetben Oroszországra utalva kiemelte: büszke a lengyel bíróságra, amely úgy döntött, hogy a megszálló szabotálása nem bűncselekmény.

A Mandiner szerint a terrorcselekményt "verbálisan puszta önvédelemmé szelídítő" lengyel politikus nem érte be ennyivel: lényegében leírta, hogy már alig várja, hogy megsemmisítsék azt az olajvezetéket, amitől Magyarország energiaellátása függ.

"Sőt, remélem, hogy bátor honfitársad, Magyar őrnagy végre sikerrel jár, és megsemmisíti a Putyin háborús gépezetét tápláló olajvezetéket, és ti majd Horvátországon keresztül juthattok csak olajhoz" - idézték Sikorskit a Mandineren.