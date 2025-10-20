ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Fekete macskás törvényt hozott egy spanyol város

Infostart / MTI

A spanyolországi Terrassa város, hogy elejét vegye az állatkínzásnak, betiltotta fekete macskák befogadását halloween ünnepe körül.

A városvezetés rendelkezése értelmében a helyi állatmenhelyeknek november 1-jéig tilos fekete macskákat kiközvetíteniük. Halloween, a mindenszentek napját megelőző, kelta eredetű angolszász ünnep október 31-én van.

"Szervezetek, de magánszemélyek is figyelmeztettek bennünket, hogy vannak emberek, akik halloween alkalmából be akarnak fogadni fekete macskát, hogy aztán valamilyen szertartásra használják" - indokolta az intézkedést Noel Duque polgármester-helyettes.

Az ilyen rituálék gyakran azzal állnak összefüggésben, hogy babonás személyek szerint a fekete macskák szerencsétlenséget hoznak.

"Ismert számunkra, hogy (halloween előtt) megnő a kereslet - az emberek örökbefogadás céljából telefonálnak, és elsősorban a macskák színe felől érdeklődnek" - közölte.

"Ez már önmagában is gyanúsnak tűnik" - mondta Duque az RTVE televíziós csatornának nyilatkozva.

Hangsúlyozta, hogy elejét akarják venni "a hátborzongató praktikáknak". A polgármester-helyettes egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy vannak olyan emberek, akik "nem csupán más emberekkel, de az állatokkal is nagyon kegyetlenek".

A 230 ezer lakosú Terrassában, amely alig 30 kilométerre északnyugatra található Barcelonától, az örökbefogadóknak egyébként is bizonyítaniuk kell, hogy gondját fogják viselni az állatoknak.

