A tárca szerint az orosz fegyveres erők Poltavkánál 12 négyzetkilométernyi megerődített területen több mint ötszáz épületet "tisztítottak meg". A TASZSZ hírügynökség katonai forrásokra hivatkozva vasárnap azt írta, hogy az orosz hadsereg helyenként négy kilométerre közelítette meg a donyecki Liman várost.

Szombaton a tárca bejelentette, hogy a donyecki Plescsijivka orosz ellenőrzés alá került.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. Orenburg, Szaratov, Szamara és Ufa repülőterének forgalmát átmenetileg korlátozták.