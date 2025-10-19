ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 19. vasárnap Nándor
Az ukrán hadsereg 24. gépesített dandárja sajtószolgálatának 2025. október 14-én közreadott képén romos házak a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvõ Konsztantyinovkában 2025. október 12-én, az Ukrajna elleni orosz háború alatt.
Nyitókép: -

Az oroszok bejelentették Poltavka elfoglalását

Infostart / MTI

Az ukrajnai háborúban az orosz hadsereg elfoglalta Csunyiscsinye községet a donyecki régióban és Poltavka települést Zaporizzsja megyébe megyében - közölte a moszkvai védelmi minisztérium.védelmi minisztérium.

A tárca szerint az orosz fegyveres erők Poltavkánál 12 négyzetkilométernyi megerődített területen több mint ötszáz épületet "tisztítottak meg". A TASZSZ hírügynökség katonai forrásokra hivatkozva vasárnap azt írta, hogy az orosz hadsereg helyenként négy kilométerre közelítette meg a donyecki Liman várost.

Szombaton a tárca bejelentette, hogy a donyecki Plescsijivka orosz ellenőrzés alá került.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. Orenburg, Szaratov, Szamara és Ufa repülőterének forgalmát átmenetileg korlátozták.

Célkeresztben az elektromos autók: nagy dobásra készülnek Németországban
A napokban fogalmazott úgy Friedrich Merz, hogy ha rajta múlik, nem kerülhet sor a belső égésű motorok 2035-től tervezett drasztikus uniós kivonására, azt ugyanakkor elismerte, hogy az elektromos autóké a jövő, amit most az általa vezetett koalíció sajátos támogatási intézkedésekkel igyekszik előmozdítani.
Hátrébb léphet Putyin, már kevesebb ukrán területtel is beérheti – Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

A következő két hétben Budapesten találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy tárgyaljanak az orosz-ukrán háború lezárásáról. Az orosz elnöknek Szijjártó Péter szerint nem kell attól tartania, hogy letartóztatnák a földet érést követően, lévén Magyarország kilépett a Putyint köröző Nemzetközi Büntetőbíróságból. Putyin egy amerikai értesülés szerint hajlandó lenne befejezni a háborút, ha megszerezné az ellenőrzést a jelenleg csak részben megszállt Donyeck megye fölött, ez enyhülő álláspontnak tekinthető a korábbi, négy ukrán megyére is kiterjedő követeléshez képest. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi eseményeivel. A harcok folyamatosan zajlanak Oroszország és Ukrajna között, az orosz fél egy olyan ukrán várost bombázott, ahová korábban nem érkezett irányított csapás, míg az ukrán fél egy ipari létesítményt vett célba sikeresen a drónjaival. Az oroszok vasárnap azt állítják, hogy elfoglaltak két újabb ukrán települést, ezenkívül megsemmisítettek egy amerikai gyártmányú HIMARS rakétavető rendszert.

Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás

A bepárásodó ablak nemcsak bosszantó, hanem komolyabb gondok előjele is lehet: a tartós nedvesség penészedést, egészségügyi problémákat és épületkárokat okozhat.

Israel strikes Gaza as IDF and Hamas accuse each other of breaching ceasefire

Hamas accuses Israel of "violating" the ceasefire, while Israel says it conducted air strikes on Rafah after Hamas fired towards its troops.

