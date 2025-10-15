ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 15. szerda
Kamionok vesztegelnek a Pakisztánnal szomszédos afganisztáni Nangarhár tartományban fekvõ torhami határátkelõnél 2025. október 14-én. Pakisztán két nappal ezelõtt lezárta a torhami és csamani határátkelõt, mert az afgán hadsereg 58 pakisztáni katonát megölt, és rövid idõre pakisztáni õrhelyeket foglalt el az afgán-pakisztáni határon, megtorlásul a Kabul ellen az elmúlt héten végrehajtott pakisztáni légicsapásért. A harcokban kilenc afgán katona is elesett.
Nyitókép: MTI/AP/Wahidullah Kakar

Tűzpárbaj, megtorlás, vádaskodás – háborús hangulat a határon

Infostart / MTI

A héten már másodszor csaptak össze a pakisztáni és az afgán erők egy távoli északnyugati határvidéken. A pakisztáni állami média azzal vádolta az afgán csapatokat, hogy „indokolatlanul nyitottak tüzet”.

A pakisztáni erők válaszul afgán tankokat és katonai állásokat rongáltak meg – közölték katonai illetékesek a pakisztáni televízióban.

Tahir Ahrar, az afganisztáni Hoszt tartomány rendőrségi szóvivő-helyettese megerősítette az összecsapások tényét, de további részleteket nem közölt.

A pakisztáni hadsereg, amely szombat óta fokozott készültségben van, nem kommentálta az eseményeket, miután a felek több határvidéken is tűzpárbajt vívtak, mindkét oldalon több tucatnyi áldozatot követelve.

Az afgán hadsereg a hétvégén 58 pakisztáni katonát megölt, és rövid időre pakisztáni őrhelyeket foglalt el az afgán–pakisztáni határon, megtorlásul a Kabul ellen a elmúlt héten csütörtökön végrehajtott pakisztáni légicsapásáért.

Iszlámábád már többször a kabuli tálib kormány szemére vetette, hogy támogatja a Pakisztán területén erőszakcselekményeket elkövető Tehrík-i-Talibán Pakisztán (TTP) terrorszervezetet, az afganisztáni tálib vezetés azonban cáfolja ezt. Kabul viszont azt állítja, hogy Pakisztán támogatását élvezi az Afganisztánban terrorcselekményeket elkövető Iszlám Állam-Horaszán Tartomány (ISKP) nevű szervezet.

(Címlapképünkön: Kamionok vesztegelnek a Pakisztánnal szomszédos afganisztáni Nangarhár tartományban fekvõ torhami határátkelõnél 2025. október 14-én. Pakisztán két nappal ezelõtt lezárta a torhami és csamani határátkelõt, mert az afgán hadsereg 58 pakisztáni katonát megölt, és rövid idõre pakisztáni õrhelyeket foglalt el az afgán-pakisztáni határon, megtorlásul a Kabul ellen az elmúlt héten végrehajtott pakisztáni légicsapásért. A harcokban kilenc afgán katona is elesett.)

