Időigényes lesz a cseh kormányalakítás

Az új cseh kormányalakításról tárgyaló három párt - Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD), Autósok Önmaguknak - most a kormányprogram kidolgozására fog összpontosítani, a kabinet személyi összetételéhez egy-másfél hónap múlva tér vissza - jelentette ki Andrej Babis, az ANO elnöke a Facebookon kedden nyilvánosságra hozott videójában.

"A tárcák elosztását és a képviselőházi tisztségek elosztását a pártok között már befejeztük. Most a kormányprogram és a koalíciós szerződés kidolgozására összpontosítunk, mert ezek a legidőigényesebbek" - mondta Andrej Babis, aki a képviselőházi választásokon győztes ANO elnöke, s kormányfőjelölt. Emlékeztetett: Petr Pavel államfő is korábban azt nyilatkozta, hogy ne siessék el a kormányalakítást. "Ami a személyi kérdéseket illeti, ezekre úgy egy, vagy másfél hónap múlva térünk vissza" - szögezte le a politikus.

A múlt pénteki megállapodás szerint az új, 16 tagú kormány élén Andrej Babis állna, az ANO nyolc, az Autósok négy, az SPD pedig három tárcát vezetne, s ez utóbbi adná a képviselőház elnökét is.

A korábbi nyilatkozatok szerint a három párt eredetileg a személyi kérdéseket tervezte elsőként megoldani, de ezt a folyamatot az új külügyminiszterjelölt személyével kapcsolatban nyilvánosságra került információk megakasztották.

Autósok

A külügy élére az Autósok tiszteletbeli elnöküket, Filip Turek európai parlamenti képviselőt szánták. A politikus személye azt követően került a közérdeklődés középpontjába, miután a Deník N című internetes hírportál a múlt héten arról számolt be, hogy Filip Turek a múltban több rasszistának, szexistának és homofóbnak minősített bejegyzést tett közzé a közösségi oldalain, amelyekben Adolf Hitlert és Benito Mussolinit is emlegette. Filip Turek a bejegyzéseket már korábban törölte, de a Deník N azt állítja, hogy a bejegyzések másolatai birtokában vannak. A közlést Andrej Babis és Petr Pavel államfő is súlyosnak minősítették, s közölték, hogy tisztázni akarják a helyzetet érintettel. Turek miniszteri jelölése ellen cseh emberi jogi szervezetek, a legnagyobb csehországi roma szervezet, értelmiségiek egy csoportja és a Charta 77 emberi jogi mozgalom egykori tagjai is nyilvánosan tiltakoztak.

Filip Turek tagadja a vádakat. Újságírók előtt kijelentette: szereti a fekete humort, ezért a múltban sok ostobaságot is leírt, amelyeket ma már nem írna le, de határozottan elutasítja, hogy rasszista lenne. Egyik bejegyzésében állítólag enyhítő körülménynek minősítette, hogy egy kiskorú cigánylány "csak égési sebeket" szenvedett, miután a család házát ismeretlenek megpróbálták felgyújtani.

Az ANO és az Autósok vezetői hétfőn találkoztak, hogy tisztázzák az ügyet. Petr Macinka, az Autósok elnöke és Filip Turek a találkozó után újságíróknak azt mondták, hogy a kormányalakításról tárgyaló három párt közti megállapodás a tárcák elosztásáról továbbra is érvényes, s az Autósok továbbra is miniszternek akarják Filip Tureket. A Deník N vádait elutasítják és bírósági pert indítanak az újság ellen.

Andrej Babis keddi videójában ezzel kapcsolatban csak annyit mondott, hogy meghallgatta az Autósok érveit, s egyelőre nem foglalkozik a kérdéssel. "Az Autósok elutasítanak minden vádat. Most az ő feladatuk, hogy erről a közvéleményt is meggyőzzék" - mutatott rá a politikus.