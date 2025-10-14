ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.3
usd:
337.01
bux:
102389.83
2025. október 14. kedd Helén
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke nyilatkozik a sajtó munkatársainak, miután leadta szavazatát egy ostravai szavazóhelyiségben 2025. október 3-án. Csehországban október 3-án és 4-én tartanak parlamenti választásokat.
Nyitókép: MTI/AP/Petr David Josek

Időigényes lesz a cseh kormányalakítás

Infostart

Először a kormányprogramra koncentrál a három párt - élén Andrej Babissal -, a személyi kérdések megtárgyalása csak azután kezdődik.

Az új cseh kormányalakításról tárgyaló három párt - Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD), Autósok Önmaguknak - most a kormányprogram kidolgozására fog összpontosítani, a kabinet személyi összetételéhez egy-másfél hónap múlva tér vissza - jelentette ki Andrej Babis, az ANO elnöke a Facebookon kedden nyilvánosságra hozott videójában.

"A tárcák elosztását és a képviselőházi tisztségek elosztását a pártok között már befejeztük. Most a kormányprogram és a koalíciós szerződés kidolgozására összpontosítunk, mert ezek a legidőigényesebbek" - mondta Andrej Babis, aki a képviselőházi választásokon győztes ANO elnöke, s kormányfőjelölt. Emlékeztetett: Petr Pavel államfő is korábban azt nyilatkozta, hogy ne siessék el a kormányalakítást. "Ami a személyi kérdéseket illeti, ezekre úgy egy, vagy másfél hónap múlva térünk vissza" - szögezte le a politikus.

A múlt pénteki megállapodás szerint az új, 16 tagú kormány élén Andrej Babis állna, az ANO nyolc, az Autósok négy, az SPD pedig három tárcát vezetne, s ez utóbbi adná a képviselőház elnökét is.

A korábbi nyilatkozatok szerint a három párt eredetileg a személyi kérdéseket tervezte elsőként megoldani, de ezt a folyamatot az új külügyminiszterjelölt személyével kapcsolatban nyilvánosságra került információk megakasztották.

Autósok

A külügy élére az Autósok tiszteletbeli elnöküket, Filip Turek európai parlamenti képviselőt szánták. A politikus személye azt követően került a közérdeklődés középpontjába, miután a Deník N című internetes hírportál a múlt héten arról számolt be, hogy Filip Turek a múltban több rasszistának, szexistának és homofóbnak minősített bejegyzést tett közzé a közösségi oldalain, amelyekben Adolf Hitlert és Benito Mussolinit is emlegette. Filip Turek a bejegyzéseket már korábban törölte, de a Deník N azt állítja, hogy a bejegyzések másolatai birtokában vannak. A közlést Andrej Babis és Petr Pavel államfő is súlyosnak minősítették, s közölték, hogy tisztázni akarják a helyzetet érintettel. Turek miniszteri jelölése ellen cseh emberi jogi szervezetek, a legnagyobb csehországi roma szervezet, értelmiségiek egy csoportja és a Charta 77 emberi jogi mozgalom egykori tagjai is nyilvánosan tiltakoztak.

Filip Turek tagadja a vádakat. Újságírók előtt kijelentette: szereti a fekete humort, ezért a múltban sok ostobaságot is leírt, amelyeket ma már nem írna le, de határozottan elutasítja, hogy rasszista lenne. Egyik bejegyzésében állítólag enyhítő körülménynek minősítette, hogy egy kiskorú cigánylány "csak égési sebeket" szenvedett, miután a család házát ismeretlenek megpróbálták felgyújtani.

Az ANO és az Autósok vezetői hétfőn találkoztak, hogy tisztázzák az ügyet. Petr Macinka, az Autósok elnöke és Filip Turek a találkozó után újságíróknak azt mondták, hogy a kormányalakításról tárgyaló három párt közti megállapodás a tárcák elosztásáról továbbra is érvényes, s az Autósok továbbra is miniszternek akarják Filip Tureket. A Deník N vádait elutasítják és bírósági pert indítanak az újság ellen.

Andrej Babis keddi videójában ezzel kapcsolatban csak annyit mondott, hogy meghallgatta az Autósok érveit, s egyelőre nem foglalkozik a kérdéssel. "Az Autósok elutasítanak minden vádat. Most az ő feladatuk, hogy erről a közvéleményt is meggyőzzék" - mutatott rá a politikus.

Kezdőlap    Külföld    Időigényes lesz a cseh kormányalakítás

kormányalakítás

cseh

andrej babis

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új úton indult el a kétszeres BL-győztes magyar pólóklub – egyetemi hallgatókra építenének

Új úton indult el a kétszeres BL-győztes magyar pólóklub – egyetemi hallgatókra építenének
A Semmelweis Egyetem a nyáron vette át az anyagi gondokkal küzdő OSC vízilabdacsapatát, és azzal együtt több mint 240 igazolt sportolóját. Tóth Márton, a Semmelweis OSC ügyvezető igazgatója az InfoRádióban azt mondta, egy klub hosszútávon saját utánpótlás-neveléssel lehet sikeres, néhány éven belül pedig a nemzetközi kupaszereplés elérését is reálisnak tartja.
Csicsmann László: a tűzszünetet sikerült elérni, de a konfliktust nem lehet ilyen rövid távon rendezni

Csicsmann László: a tűzszünetet sikerült elérni, de a konfliktust nem lehet ilyen rövid távon rendezni

A közel-keleti békefolyamat állásáról, a tűzszünet után is napirenden karadó, megoldatlan kérdésekről, a Gázában élő sorsáról és az Izrael előtt álló nehéz döntésekről is beszélt Csicsmann László Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Nagy Dávid a tűzszünetről: csak a folyamat elején vagyunk, Gázában bármikor az erőszak lehet az úr

Orbán Viktor a tűzszünetről: „Így nem lehet. Úgy lehet, ahogy Trump elnök csinálja!”

Még nem dőlt el, hogy a gázai béketerv valósággá válhat-e

Donald Trump: Orbán Viktor egy nagyszerű vezető

Aláírták Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodást

VIDEÓ
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.15. szerda, 18:00
Aszódi Attila
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának dékánja
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
"Bitcoin Jézust" 50 millió dollárra büntették adócsalás miatt

"Bitcoin Jézust" 50 millió dollárra büntették adócsalás miatt

A "Bitcoin Jézusnak" nevezett korai bitcoin-befektető beleegyezett, hogy közel 50 millió dollárt fizet az amerikai adóhatóságnak adóelkerülési vádak rendezésére.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Miért van állandóan fűszag a pesti villamosokon: a BKV hallgat az ügyben, itt az igazság

Miért van állandóan fűszag a pesti villamosokon: a BKV hallgat az ügyben, itt az igazság

A jelenséget sokan évek óta tapasztalják, de eddig nem született rá hivatalos magyarázat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel says key Gaza crossing will stay closed over Hamas delay in returning hostage bodies

Israel says key Gaza crossing will stay closed over Hamas delay in returning hostage bodies

Israel will restrict aid into Gaza and delay plans to open the Rafah border crossing from Egypt at least until after Wednesday, reports say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 14. 18:03
Los Angeles-i tűzvész: a ChatGPT használata buktatta le az elkövetőt
2025. október 14. 17:51
Bírókinevezési vita - A lengyel elnök keményet húzott a kormány ellenében
×
×
×
×