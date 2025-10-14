ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 14. kedd
XIV. Leó pápa audienciát tart a Vatikán VI. Pál pápa termében 2025. május 12-én.
Nyitókép: MTI/EPA-ANSA/Ettore Ferrari

Elhagyta a Vatikánt a pápa

Infostart / MTI

Vatikán Állam vezetőjeként XIV. Leó pápa első látogatása az olasz köztársasági elnöki palotába vezetett, ahol Sergio Mattarella államfő fogadta kedden.

Sergio Mattarella a pápaválasztást követően látogatott el a Vatikánba, ezt viszonozta most a pápa, akinek a hagyomány szerint az első államfői látogatása Róma városába vezetett.

Az olasz fővárosban jelképes pillanatnak számít, amikor az egyházfő elhagyja Vatikán Államot, keresztülhalad a Rómát kettészelő Tevere folyón, majd a városközponton át egészen a Quirinale elnöki palotáig megy, amely az ország egyesítése előtt a pápák tulajdonát képezte.

XIV. Leó pápát a Vatikántól az olasz elnöki testőrök, a corazzierik kísérték motorral egészen a Velence térig, majd onnan lóháton haladtak előtte. A pápa egy sötét színű, zárt terepjáróval tette meg az utat.

Eddig hat pápa látogatott el az államfőhöz: utoljára Ferenc pápa 2017-ben.

XIV. Leó és Sergio Mattarella találkozóján jelen volt Giorgia Meloni miniszterelnök és kormányának tagjai.

XIV. Leó beszédének központi témája a béke volt. Emlékeztetett XV. Benedek pápa felhívására az első világháború előtt, XII. Pius 1939-es rádióüzenetére, amely az újabb világháború közeledtére figyelmeztetett, XXIII. János A békét a földön kezdetű enciklikájára 1963-ban, valamint VI. Pál pápa üzenetére 1968-ban, a béke első egyházi világnapja alkalmából.

XIV. Leó pápa úgy vélte, korunk összetett kihívásaira csakis a multilaterális megoldások adhatnak választ.

A kihívások között említette az Európában tapasztalt születéscsökkenést, és a családtámogatást szorgalmazta. A pápa hangsúlyozta, hogy az apa, anya, gyermek, nagyszülő szavak olyan értékeket képviselnek, amelyek a társadalom egészének javát szolgálják. Méltóságteljes munkát, esélyegyenlőséget és bizalmat szorgalmazott a családok számára, az élet védelmének jelentőségét hangoztatta a fogantatástól a halál pillanatáig, valamint kiemelte az egészségügyi ellátáshoz és a gyógyszerekhez való hozzájutás lehetőségének fontosságát.

XIV. Leó pápa köszönetet mondott Olaszországnak a migránsok befogadásáért és az emberkereskedelemmel szembeni fellépéséért.

Úgy vélte, korunkban "tendenciának számít a közös kulturális identitásunkat évszázadok alatt meghatározó modellek és értékek nem elegendő elismerése".

"Ne hagyjuk magunkat elcsábítani tömeges és gyorsan átfutó modellektől, amelyek csak a szabadság látszatát adják" - mondta a pápa.

