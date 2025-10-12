Szokatlan helyzet alakult ki az észt csizmánál

Az észt határőrség pénteken jelezte, hogy lezárták az útszakaszt, miután "a szokásosnál nagyobb katonai alakulat mozgását észlelték orosz területen". Egy nagyjából egy kilométeres útszakaszról van szó, amelynek lezárására az emberek biztonsága és az esetleges incidensek elkerülése érdekében volt szükség - közölték.

Az útszakasz egy Észtországba benyúló, csizma formájú orosz területen halad át, az úgynevezett Saatse-csizma területén, két észt települést köt össze, és az észt emberek rendszeresen használják. A szabály szerint nem kell külön engedély a használatához, de nem szabad megállni.

Észt sajtójelentések szerint orosz határőrök jelenléte megszokott a térségben, de ezúttal orosz katonák mintegy tízfős csoportját észlelték az út közepén.

Igor Taro belügyminiszter azt mondta, a katonák azóta távoztak onnan, és a helyzet nyugodt, de az útszakaszt elővigyázatosságból legalább keddig még zárva tartják.

Estonia to Halt Traffic on Road Passing Through Russian Territory



Estonia will abandon the road in the area of the Saatse Boot, a part of which runs through the territory of the Pskov region. This was announced by Foreign Minister Margus Tsahkna.



Margus Tsahkna észt külügyminiszter X-bejegyzésében azt írta: túlzó lenne azt állítani, hogy feszültebbé válna a helyzet az észt-orosz határon. Hozzátette, hogy van olyan út, amellyel el lehet kerülni az orosz területet, illetve éppen építenek is egy újabbat éppen erre a célra. "A jelenlegi helyzet egy történelmi anomália" - fogalmazott.

"Semmi váratlan nem történik a határon. Az oroszok valamelyest határozottabban és feltűnőbben vannak jelen, de a helyzet ellenőrzés alatt van" - írta a külügyminiszter.