2025. október 11. szombat
Donald Trump amerikai elnök a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. szeptember 2-án bejelenti, hogy az amerikai űrhaderő parancsnokságát átköltözteti Colorado államból az alabamai Huntsville-be.
Nyitókép: MTI/AP/Mark Schiefelbein

„Izrael várja a Béke Elnökét” – Trump beszédet mond a parlamentben

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök beszédet mond a izraeli parlamentben az Izrael és a Hamász között a napokban létrejött tűzszüneti megállapodást követően.

Az amerikai elnök pénteken a Fehér Házban jelentette be izraeli útját, miután Amir Ohana, a kneszet elnöke hivatalosan meghívta őt, hogy mondjon beszédet a parlamentben. Amir Ohama az X platformon azt írta: "Izrael várja a Béke Elnökét, hogy beszédet mondjon a knesszetben." A meghívó szerint Donakd Trump "a zsidó nép legnagyobb barátja és szövetégese a modern történelemben".

Izrael után az amerikai elnök Kairóba utazik tovább, hogy részt vegyen Izrael és a Hamász közötti megállapodás "hivatalos aláírásán".

Donald Trump közel-keleti programja pénteki ismertetésekor nem közölte indulásának és hazaérkezésének időpontját.

„Izrael várja a Béke Elnökét" – Trump beszédet mond a parlamentben

donald trump

izrael

gázai háború

2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
2025. október 11. 09:22
