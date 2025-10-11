„Izrael várja a Béke Elnökét” – Trump beszédet mond a parlamentben

Az amerikai elnök pénteken a Fehér Házban jelentette be izraeli útját, miután Amir Ohana, a kneszet elnöke hivatalosan meghívta őt, hogy mondjon beszédet a parlamentben. Amir Ohama az X platformon azt írta: "Izrael várja a Béke Elnökét, hogy beszédet mondjon a knesszetben." A meghívó szerint Donakd Trump "a zsidó nép legnagyobb barátja és szövetégese a modern történelemben".

It is my profound honor and privilege to officially invite the greatest friend and ally of the Jewish people in modern history, @POTUS @realDonaldTrump, to deliver a formal address to the nation before the Knesset.



Israel awaits The Peace President. pic.twitter.com/gJl2rqSgTj — Amir Ohana - אמיר אוחנה (@AmirOhana) October 9, 2025

Izrael után az amerikai elnök Kairóba utazik tovább, hogy részt vegyen Izrael és a Hamász közötti megállapodás "hivatalos aláírásán".

Donald Trump közel-keleti programja pénteki ismertetésekor nem közölte indulásának és hazaérkezésének időpontját.