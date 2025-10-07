ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.6
usd:
332.42
bux:
0
2025. október 7. kedd Amália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Végleg megváltozott Dél-Olaszország, a turisták is olyat láthatnak, amit eddig soha

Infostart

A Chiquita amerikai-svájci konszern Szicíliát szemelte ki első olaszországi banánültetvénye számára.

Costabile Romanónak, a Chiquita olaszországi kereskedelmi igazgatójának hétfői tájékoztatása szerint az első fázis 20 ezer biobanánfa ültetésével indul, így az első olasz banánok 2026-tól kerülhetnek majd a kereskedelmi forgalomba. Banánfák Olaszországban eddig csak dísznövényként szolgáltak.

"A Chiquita számára ez a projekt kettős lehetőséget jelent" - mondta Romano. "Egyrészt megerősíthetjük szoros kapcsolatunkat az olasz fogyasztókkal, akik nagy figyelmet fordítanak termékeik eredetére. Másrészt elősegítjük a helyi termelést azzal, hogy nemzetközi környezetbe ágyazzuk azt. A banán mint "olasz termék" több egy egyszerű címkénél: aki ezt a terméket választja, azonnal felismeri a kapcsolatot egy világszerte ismert márka és az olasz mezőgazdasági minőség között" - magyarázta.

Az éghajlat trópusi jellegűvé válása - vagyis a korábban mérsékelt éghajlati övezetek melegebbé, nedvesebbé és trópusiabbá válása - Olaszországban egyre kézzelfoghatóbb hatásokkal jár.

Különösen az ország déli része - beleértve Szicíliát, Calabria és Puglia régiók egyes részeit - olyan éghajlati változásokon megy keresztül, amelyek lehetővé teszik az olyan trópusi gyümölcsök termesztését, mint az avokádó, a mangó, a papaja és a maracuja.

Kezdőlap    Külföld    Végleg megváltozott Dél-Olaszország, a turisták is olyat láthatnak, amit eddig soha

olaszország

szicília

banán

chiquita

trópusi éghajlat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Volodimir Zelenszkij azt mondta, Ukrajna mindenképp az EU tagja lesz, majd üzent Orbán Viktornak

Volodimir Zelenszkij azt mondta, Ukrajna mindenképp az EU tagja lesz, majd üzent Orbán Viktornak

Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akár nélküle – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn.
 

Orbán Viktor is reagált Volodimir Zelenszkij személyes üzenetére

Friedrich Merz: a behatoló drónokat le kell lőni

Flamingókkal is támadja Ukrajna Oroszországot

Robert Fico: Szlovákia békepárti, nem kíván háborúba keveredni Oroszországgal

VIDEÓ
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.07. kedd, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
NATO-csúcsragadozók vadásznak orosz drónokra, Zelenszkij szerint Magyarország nélkül is menni fog az EU-tagság - Háborús híreink kedden

NATO-csúcsragadozók vadásznak orosz drónokra, Zelenszkij szerint Magyarország nélkül is menni fog az EU-tagság - Háborús híreink kedden

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint hazája Európai Uniós csatlakozása megállíthatatlan folyamat. Norvég F-35-ösök érkeztek a NATO keleti szárnyára, hogy védelmezzék azt az orosz drónoktól. Az oroszok lassan haladnak előre Ukrajna keleti részén, de Kijevnek is futja az erejéből kisebb ellentámadásra. Egyes pletykák szerint Kína műholdas adatokkal segíti az orosz légicsapásokat, de a Kreml ezt tagadja. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 7.)

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 7.)

A Pénzcentrum 2025. október 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer urges UK students not to protest as Israel marks two years since 7 October attacks

Starmer urges UK students not to protest as Israel marks two years since 7 October attacks

Sir Keir Starmer urges students not to join pro-Palestinian protests on the second anniversary of the 7 October Hamas attack on Israel.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 7. 07:32
Donald Trump különleges jogszabály életbe léptetésére készül
2025. október 7. 06:36
Tüntetések: Anglia is óriási feszültségben várja az Izrael elleni támadás második évfordulóját
×
×
×
×