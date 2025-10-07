Végleg megváltozott Dél-Olaszország, a turisták is olyat láthatnak, amit eddig soha

Costabile Romanónak, a Chiquita olaszországi kereskedelmi igazgatójának hétfői tájékoztatása szerint az első fázis 20 ezer biobanánfa ültetésével indul, így az első olasz banánok 2026-tól kerülhetnek majd a kereskedelmi forgalomba. Banánfák Olaszországban eddig csak dísznövényként szolgáltak.

"A Chiquita számára ez a projekt kettős lehetőséget jelent" - mondta Romano. "Egyrészt megerősíthetjük szoros kapcsolatunkat az olasz fogyasztókkal, akik nagy figyelmet fordítanak termékeik eredetére. Másrészt elősegítjük a helyi termelést azzal, hogy nemzetközi környezetbe ágyazzuk azt. A banán mint "olasz termék" több egy egyszerű címkénél: aki ezt a terméket választja, azonnal felismeri a kapcsolatot egy világszerte ismert márka és az olasz mezőgazdasági minőség között" - magyarázta.

Az éghajlat trópusi jellegűvé válása - vagyis a korábban mérsékelt éghajlati övezetek melegebbé, nedvesebbé és trópusiabbá válása - Olaszországban egyre kézzelfoghatóbb hatásokkal jár.

Különösen az ország déli része - beleértve Szicíliát, Calabria és Puglia régiók egyes részeit - olyan éghajlati változásokon megy keresztül, amelyek lehetővé teszik az olyan trópusi gyümölcsök termesztését, mint az avokádó, a mangó, a papaja és a maracuja.