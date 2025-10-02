ARÉNA - PODCASTOK
Salgótarján, 2022. január 7.A Magas-Tátra Salgótarján közeléből fotózva 2022. január 7-én.
Nyitókép: MTI/Komka Péter

A Tátrába már beköszöntött a tél

Infostart

A hegység lengyelországi oldalán szerda reggelig egészen sok, összesen húsz centiméternyi hó hullott.

Kedden kezdődött a havazás a Tátrában, ami szerdán is folytatódott. Ezt a térséget hazánkhoz hasonlóan szibériai eredetű levegő árasztotta el, ami a hirtelen lehűlés mellett havazást is eredményezett – írja az Időkép.

A Magas-Tátrában a Lomnici-csúcson kedden 9 cm hó hullott, ami szerda reggelre 14 cm-re gyarapodott. A havazás napközben is tovább folytatódott, határa egészen a Poprádi-tó magasságáig, körülbelül 1500 méterig leért.

A lengyel oldalon szintén jelentős mennyiségű hó hullott. A Kasprowy-csúcson tegnap reggelre 9 cm hó esett, ami szerda reggelre már 20 centiméterre nőtt.

A havazás és a hideg idő még néhány napig biztosan marad a magasabb régiókban a Tátrában – tette hozzá a meteorológiai portál.

