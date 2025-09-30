ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.85
usd:
331.62
bux:
98871.6
2025. szeptember 30. kedd Jeromos
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Moszkvában 2024. május 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Makszim Semetov

Moszkva Donald Trump mögé állt – Izrael ügyében

Infostart / MTI

Oroszország mindig támogatja és üdvözli Donald Trump amerikai elnök minden erőfeszítését, amely a közel-keleti helyzet rendezésére irányul – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden újságíróknak.

„Azt kívánjuk, hogy ez a terv megvalósuljon, hogy ez elősegítse a közel-keleti események békés irányba történő fejlődését” – hangoztatta Peszkov.

A szóvivő közölte, hogy Oroszország nem vesz részt az Egyesült Államok közel-keleti béketervének megvalósításában, erre vonatkozó jelzés az amerikaiaktól sem érkezett hozzá. Hozzátette, hogy Oroszország kapcsolatban áll a közel-keleti konfliktusban érintett valamennyi féllel, és továbbra is készen áll arra, hogy szükség esetén erőfeszítéseket tegyen a rendezés elősegítése érdekében.

Szergej Lavrov külügyminiszter kedden Szocsiban, a Valdaj nemzetközi vitaklub tanácskozásán azt mondta, hogy még nem látta Trump gázai tervét, és ezt véglegesen csak majd akkor lehet megítélni, miután minden fél kifejtette véleményét.

Közölte: Oroszország nem kapott meghívást arra, hogy csatlakozzon a Gázai övezetben a konfliktus rendezésére létrehozandó nemzetközi stabilizációs erőkhöz.

Kezdőlap    Külföld    Moszkva Donald Trump mögé állt – Izrael ügyében

oroszország

donald trump

izrael

dmitrij peszkov

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.01. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A Pfizer megegyezett Donald Trumppal, jön az árcsökkentés

A Pfizer megegyezett Donald Trumppal, jön az árcsökkentés

Donald Trump bejelentette, hogy a Pfizer csökkenti a Medicaid programban értékesített gyógyszerek árát, és új készítményeit kedvező árazással vezeti be a piacra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Teljes útzár jön Budapesten: egy hónapig erre kell majd kerülni

Teljes útzár jön Budapesten: egy hónapig erre kell majd kerülni

A kivitelezés ideje alatt az érintett BKK-járatok módosított útvonalon közlekednek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Bowen: Momentum is the strength of Trump's Gaza plan, but lack of detail is its weakness

Bowen: Momentum is the strength of Trump's Gaza plan, but lack of detail is its weakness

The plan is a significant moment - but it lacks the nuts and bolts that determine whether diplomatic agreements hold together, or don't.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 30. 19:41
Holtpontra juthatott a háború, és ezt már az oroszok is érzik
2025. szeptember 30. 19:16
Káosz jöhet a légi közlekedésben az őszi szünetben
×
×
×
×