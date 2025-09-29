ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.45
usd:
332.83
bux:
99472.84
2025. szeptember 29. hétfő Mihály
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Close up image of assorted gold ingots and gold coins. Getty Images
Nyitókép: Anthony Bradshaw/Getty Images

Az egekbe szökött az arany ára

Infostart / MTI

Az idén már közel 45 százalékos pluszban van az arany árfolyama, ezt a hetet is nagy emelkedéssel kezdni a nemesfém.

Az arany ára ma új történelmi csúcsra, unciánként 3800 dollár fölé emelkedett, amit elsősorban az amerikai kamatcsökkentésekkel kapcsolatos várakozások erősödése és a gyengülő dollár hajtott - írja a Portfolio.

A múlt pénteken közzétett adatok szerint az amerikai PCE-infláció az előrejelzéseknek megfelelően alakult, ami tovább növelte az esélyét annak, hogy a Federal Reserve még idén folytatja a monetáris lazítást. A piac jelenleg 90 százalékos valószínűséget jósol egy októberi kamatvágásra, és

mintegy 65 százalékos esélyt egy újabb decemberi lépésre.

Eközben a befektetők egy esetleges amerikai kormányzati leállás lehetőségét mérlegelik, ami késleltetheti a kulcsfontosságú munkaerőpiaci adatok közzétételét, és megnehezítheti a Fed döntéshozatalát.

A kereskedelmi fronton Donald Trump elnök a múlt héten újabb védővámokat jelentett be az importált gyógyszerekre, teherautókra és bútorokra, amelyek október 1-jén lépnek életbe, tovább növelve a gazdasági kilátások körüli bizonytalanságot.

Kezdőlap    Külföld    Az egekbe szökött az arany ára

arany

nemesfém

arany árfolyama

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A barátság és a szuverenitás hídja: Orbán Viktor és Robert Fico közös üzenete

A barátság és a szuverenitás hídja: Orbán Viktor és Robert Fico közös üzenete

Párkány és Esztergom háromnapos rendezvénysorozattal ünnepelte a hétvégén a két várost, illetve Szlovákiát és Magyarországot összekötő Mária-Valéria híd 130. születésnapját. Az esemény csúcspontja a vasárnapi találkozó volt, ahol Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök közösen emlékezett a híd történetére, és üzent a jelen kihívásairól is.
VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Óriási revíziót hajtott végre a KSH, miután megkérdőjeleződtek a magyar szegénységi adatok

Óriási revíziót hajtott végre a KSH, miután megkérdőjeleződtek a magyar szegénységi adatok

Revíziót hajtott végre a KSH a 2018 és 2023 közötti szegénységi adatokban, miután több kutató is megkérdőjelezte a magyarországi adatok pontosságát. A revízió eredményeként a szegénység fő mérőszáma, a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya országos szinten egyik évben sem változott érdemben. Ugyanakkor a népesség egyes csoportjainak szegénységi kockázata kismértékben átrendeződött.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hova tartunk? Még dübörög a magánegészségügy, de repednek a falak

Hova tartunk? Még dübörög a magánegészségügy, de repednek a falak

Magyarországon a háztartások az uniós átlagnál nagyobb mértékben járulnak hozzá az egészségügyi kiadásokhoz.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Death toll rises to four after Michigan church shooting and arson attack

Death toll rises to four after Michigan church shooting and arson attack

Hundreds of people were attending a Sunday service when the attacker drove a vehicle into the church and opened fire, police say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 29. 08:07
Kiengedtek a börtönből egy szerb háborús bűnöst
2025. szeptember 29. 06:51
Drónzárlatot jelentett be Dánia
×
×
×
×