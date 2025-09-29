Az egekbe szökött az arany ára

Az arany ára ma új történelmi csúcsra, unciánként 3800 dollár fölé emelkedett, amit elsősorban az amerikai kamatcsökkentésekkel kapcsolatos várakozások erősödése és a gyengülő dollár hajtott - írja a Portfolio.

A múlt pénteken közzétett adatok szerint az amerikai PCE-infláció az előrejelzéseknek megfelelően alakult, ami tovább növelte az esélyét annak, hogy a Federal Reserve még idén folytatja a monetáris lazítást. A piac jelenleg 90 százalékos valószínűséget jósol egy októberi kamatvágásra, és

mintegy 65 százalékos esélyt egy újabb decemberi lépésre.

Eközben a befektetők egy esetleges amerikai kormányzati leállás lehetőségét mérlegelik, ami késleltetheti a kulcsfontosságú munkaerőpiaci adatok közzétételét, és megnehezítheti a Fed döntéshozatalát.

A kereskedelmi fronton Donald Trump elnök a múlt héten újabb védővámokat jelentett be az importált gyógyszerekre, teherautókra és bútorokra, amelyek október 1-jén lépnek életbe, tovább növelve a gazdasági kilátások körüli bizonytalanságot.