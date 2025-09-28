ARÉNA
2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
Magura V5 ukrán tengeri drón
Nyitókép: GUR MO

Döbbenetes videók ukrán tengeri drónok támadásáról

Infostart

A világhálón megjelent felvételek alapján legalább két öngyilkos robothajó csaphatott le az egyik fekete-tengeri orosz olajterminálra.

A videókhoz csatolt kísérő szöveg szerint a támadás Tuapsze kikötőjét érte. Ez a város a Fekete-tenger keleti medencéjében fekszik, mintegy 450 kilométerre a legközelebbi frontvonaltól. Az oroszok nyilván ezért gondolhatták, hogy itt biztonságban vannak azok a tankhajóik, amelyek a nemzetközi szankciókat kijátszva szállítanak olajat külföldre. A szellemflottának gúnyolt, meglehetősen rozoga tankerekből aztán sokszor a nyílt tengeren töltik át az olajat más, a szankciós intézkedések hatálya alá nem eső országok hajóiba.

Mint arról az Infostart már beszámolt, Tuapsze olajfinomítóját korábban már többször is támadták az ukránok drónokkal, de csak a levegőből. Arra eddig még nem volt példa, hogy a víz felszínén száguldó robotokkal mérjenek csapást a város kikötőjére. Azonban az ukránok egyre jobb és nagyobb hatótávolságú tengeri drónokat állítanak csatasorba. Ezekkel már nem csak a Krím-félsziget orosz katonai támaszpontjaira tudnak lecsapni, hanem a Fekete-tenger túlsó, keleti felében is képesek sikeres támadásokat végrehajtani.

A Fekete-tenger keleti medfencéje. Felül Novorosszijszk, lejjeb pedig a most megtámadott Tupasze.
Az X-en megjelent videón jól látni, ahogy a drón cikk-cakkban haladva kerülgeti az orosz partvédők sorozatait, majd egy hirtelen fordulat után beszáguld a tankhajók töltőhelyére.

Az alábbi videón pedig az akcióban részt vett másik drónt is látni. Ez ugyanúgy mint az első, sikerrel kerüli ki a védők lövéseit és beszáguld a Rosznyefty olajtársaság termináljába. Azt viszont már nem tudni, hogy a második robot is felrobbant-e, vagy esetleg műszaki hiba lépett fel, illetve mégiscsak olyan találatot kapott, ami harcképtelenné tehette.

Az ukrán haditengerészet a háború kezdetekor sokkal gyengébb volt, mint a Fekete-tengeri orosz flotta. Ám, drónok bevetésével olyan sikeresen pusztították az ellenség hajóit, hogy a moszkvai admiralitás kénytelen volt a legértékesebb egységeket a Fekete-tenger keleti medencéjében lévő kikötőkbe, elsősorban Novorosszijkszba menekíteni. Azonban mint az itt bemutatott két videóból is látszik, már itt sincsenek biztonságban az orosz hajók.

