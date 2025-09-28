Döbbenetes videók ukrán tengeri drónok támadásáról

A videókhoz csatolt kísérő szöveg szerint a támadás Tuapsze kikötőjét érte. Ez a város a Fekete-tenger keleti medencéjében fekszik, mintegy 450 kilométerre a legközelebbi frontvonaltól. Az oroszok nyilván ezért gondolhatták, hogy itt biztonságban vannak azok a tankhajóik, amelyek a nemzetközi szankciókat kijátszva szállítanak olajat külföldre. A szellemflottának gúnyolt, meglehetősen rozoga tankerekből aztán sokszor a nyílt tengeren töltik át az olajat más, a szankciós intézkedések hatálya alá nem eső országok hajóiba.

Mint arról az Infostart már beszámolt, Tuapsze olajfinomítóját korábban már többször is támadták az ukránok drónokkal, de csak a levegőből. Arra eddig még nem volt példa, hogy a víz felszínén száguldó robotokkal mérjenek csapást a város kikötőjére. Azonban az ukránok egyre jobb és nagyobb hatótávolságú tengeri drónokat állítanak csatasorba. Ezekkel már nem csak a Krím-félsziget orosz katonai támaszpontjaira tudnak lecsapni, hanem a Fekete-tenger túlsó, keleti felében is képesek sikeres támadásokat végrehajtani.

A Fekete-tenger keleti medfencéje. Felül Novorosszijszk, lejjeb pedig a most megtámadott Tupasze.

Az X-en megjelent videón jól látni, ahogy a drón cikk-cakkban haladva kerülgeti az orosz partvédők sorozatait, majd egy hirtelen fordulat után beszáguld a tankhajók töltőhelyére.

? Tuapse, new angle of the strike on Rosneft oil loading pier. pic.twitter.com/w5hyPUFL2R — MAKS 25 ??? (@Maks_NAFO_FELLA) September 27, 2025

Az alábbi videón pedig az akcióban részt vett másik drónt is látni. Ez ugyanúgy mint az első, sikerrel kerüli ki a védők lövéseit és beszáguld a Rosznyefty olajtársaság termináljába. Azt viszont már nem tudni, hogy a második robot is felrobbant-e, vagy esetleg műszaki hiba lépett fel, illetve mégiscsak olyan találatot kapott, ami harcképtelenné tehette.

Full video from the September 24 attack on the Tuapse oil terminal shows two Ukrainian sea drones heading for the target. The first explosion was already known, but it remains unclear whether the second vessel reached the terminal. https://t.co/UK0C8vle1g pic.twitter.com/ztR0SZhJNN — NOELREPORTS ?? ?? (@NOELreports) September 27, 2025

Az ukrán haditengerészet a háború kezdetekor sokkal gyengébb volt, mint a Fekete-tengeri orosz flotta. Ám, drónok bevetésével olyan sikeresen pusztították az ellenség hajóit, hogy a moszkvai admiralitás kénytelen volt a legértékesebb egységeket a Fekete-tenger keleti medencéjében lévő kikötőkbe, elsősorban Novorosszijkszba menekíteni. Azonban mint az itt bemutatott két videóból is látszik, már itt sincsenek biztonságban az orosz hajók.