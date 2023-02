Több dróntámadás érte az orosz hátországot

Az egyik támadás a frontvonaltól mintegy 450 kilométerre, a Fekete-tenger partján lévő Tuapsze városban történt. A Meduza ellenzéki orosz hírportál beszámolója szerint éjjel két óra körül két robbanás hallatszott a Rosznyeft olajvállalat finomítójából, majd tűz ütött ki.

A közösségi médiában megjelent hírek szerint két "nem azonosított" drón rongálta meg az üzem egyik kazánházát, amely mellett másfél méter mély krátereket találtak. Az oroszországi Tuapsze város, amelynek olajfinomítóját drón támadás érte. Forrás: Google Maps

Úgy tudni, hogy a robbanófejjel felszerelt drónok alig száz méternyire az olajtartályok mellett csapódtak be. A detonációtól harminc méter távolságra még egy laktanya is van.

A RIA Novosztyi hivatalos orosz hírügynökség csak annyit közölt, hogy a finomító közelében "egy drónt észleltek".

Tuapszében a hatóságok ugyanakkor azt jelentették, hogy az olajtartályokban nem esett kár és a támadásoknak nincsenek sérültjei. A helyi 93.ru hírportál közölte: a hatóságok figyelmeztettek mindenkit, hogy tartózkodjon az álhírek terjesztésétől, büntetés is jár érte. Mint mondták, nincs ok az aggodalomra.

Lezuhant egy drón száz méternyire a Gazprom gázkompresszor-állomásától a Kolomnai járásban lévő Gabasztovo községben – közölte Andrej Vorobjov, Moszkva megye kormányzója a Telegramon az MTI tudósítása szerint.

A kormányzó szerint a drón lezuhanását követően nem történt robbanás, a földön sérülés nem történt, kár nem keletkezett.

A helyszínen tűzszerészek és valamint az Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) és más szervek munkatársai dolgoznak. A drón eredetéről egyelőre nem adtak ki tájékoztatást.

Fotók a lezuhant drónról:

#Russia: A Ukrainian UKRJET UJ-22 UAV crashed close to the Voskresensk gas compressor station in the Kolomensky district of #Moscow Oblast.



It would've travelled 600km+ if launched from Ukrainian territory- possibly the deepest attempted Ukrainian drone strike of the war. pic.twitter.com/N4rSYZ6mMV — ?? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 28, 2023