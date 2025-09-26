ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.75
usd:
335.39
bux:
98521.84
2025. szeptember 26. péntek Jusztina, Pál
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
James Comey volt FBI-igazgató videoösszeköttetésen keresztül vesz részt a szenátus igazságügyi bizottsága előtti meghallgatásán a 2016-os amerikai elnökválasztásba történt állítólagos orosz beavatkozással kapcsolatban a törvényhozás washingtoni épületében, a Capitoliumban 2020. szeptember 30-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Pool/Stefani Reynolds

Vádat emeltek az FBI egykori, Trump-kritikus igazgatója ellen

Infostart

A volt igazgató több alkalommal is éles bírálatot fogalmazott meg az elnökkel szemben. Most két pontban is vádat emeltek ellene, és ha bűnösnek találják, öt évre is börtönbe kerülhet.

Egy virginiai szövetségi esküdtszék két vádpontban emelt vádat James Comey, az FBI korábbi igazgatója ellen. A vádak szerint Comey hamis vallomást tett a kongresszus előtt, valamint akadályozta az igazságszolgáltatás működését – írja a BBC híradása nyomán az Index.

A vádirat szerint Comey a 2020. szeptemberi kongresszusi meghallgatásán „szándékosan és tudatosan tett hamis kijelentést” arról, hogy engedélyezte-e minősített információk kiszivárogtatását a médiának.

A vádiratot Virginia keleti kerületének ügyésze, Lindsey Halligan nyújtotta be. Ő korábban Donald Trump személyes ügyvédje volt.

Sokak szerint nem véletlen az időzítés, ugyanis a vádemelés pár nappal azután történt, hogy Donald Trump nyilvánosan felszólította Pam Bondi főügyészt, hogy „agresszívebben vizsgálja ki politikai ellenfeleit”.

A volt FBI igazgató tagadja a vádakat, ártatlannak vallja magát. Ügyvédje, Patrick Fitzgerald kijelentette: „Jim Comey teljes mértékben tagadja a ma felhozott vádakat. Alig várjuk, hogy a tárgyalóteremben felmentsük őt.”

James Comey egy videóüzenetben politikai nyomásgyakorlásról beszélt, amiért évek óta kiáll Donald Trump ellen. Ha az esküdtszék bűnösnek találja, akár 5 év börtönbüntetést kis kaphat.

Donald Trump a vádiratot saját politikai győzelmeként könyvelte el, James Comey-t „az ország egyik legrosszabb emberi lényének” nevezte.

Több demokrata politikus viszont éles kritikával illette a vádemelést. Hakeem Jeffries, a képviselőház demokrata vezetője „a jogállamiság elleni szégyenteljes támadásnak” nevezte az ügyet, és elszámoltathatóságot ígért „bárki számára, aki bűnrészes ebben a rosszindulatú korrupcióban”.

Szakértők szerint nem lesz könnyű bizonyítani a vádat. Laurie Levenson korábbi szövetségi ügyész úgy nyilatkozott:

„Gyakran a vádlott szava áll valaki máséval szemben, és mindkettő hitelességét meg kell vizsgálni. Ha James Comey tévedett, az nem jelenti azt, hogy tudatosan hazudott a kongresszusnak.”

A volt ügyész szerint az ügy súlyos precedenst jelez: „Ez a vádemelés és Trump nyilvános nyomása arra utal, hogy a Fehér Ház és az Igazságügyi Minisztérium közötti hagyományos tűzfal ebben az ügyben összeomlott.”

Kezdőlap    Külföld    Vádat emeltek az FBI egykori, Trump-kritikus igazgatója ellen

egyesült államok

fbi

donald trump

vádemelés

igazgató

kritika

james comey

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Öngyilkos akciók: kínai szakértők segíthetik az orosz dróngyártást

Öngyilkos akciók: kínai szakértők segíthetik az orosz dróngyártást
Többször jártak kínai drónszakértők egy szankcionált orosz hadiipari cégnél és segítették úgynevezett öngyilkos drónok fejlesztését. A Reuters úgy értesült, hogy a kínai komponensek és technológia már most is jelentős szerepet játszik az orosz légidrón-készletekben.
 

Ukrán csapás: Oroszország a hiány miatt leállítja az üzemanyagok exportját év végéig

Drónriasztás miatt megint le kellett zárni a repteret Dániában

Orosz vadászgépek miatt küldték fel a magyar Gripeneket Dániában

VIDEÓ
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.26. péntek, 18:00
Bazsó Gábor Karotta
autópiaci és technológiai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szenvednek az európai teherautó-gyártók Trump újabb vámja miatt

Szenvednek az európai teherautó-gyártók Trump újabb vámja miatt

Az amerikai kormány 25%-os vámot vet ki az importált nehézgépjárművekre, ami jelentősen érinti az európai teherautó-gyártókat. A bejelentés hatására a Daimler Truck és a Volkswagen leányvállalata, a Traton részvényei estek, míg a Volvo papírjai emelkedtek - tudósított a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fű alatt brutális vámokat bocsátott ki Donald Trump több gyógyszerre is: ez itthon is gondot okozhat

Fű alatt brutális vámokat bocsátott ki Donald Trump több gyógyszerre is: ez itthon is gondot okozhat

Az Egyesült Államok a globális gyógyszerértékesítések közel felét adja, így a vámok bevezetése komoly hatással lehet a nemzetközi gyógyszeriparra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Former FBI director James Comey indicted on two charges

Former FBI director James Comey indicted on two charges

James Comey says he is innocent after being accused of lying to Congress in 2020 while testifying about leaks to the media.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 26. 10:24
Ukrán csapás: Oroszország a hiány miatt leállítja az üzemanyagok exportját év végéig
2025. szeptember 26. 09:24
Nincs tovább, élesednek a szerbek elleni kőolajszankciók
×
×
×
×