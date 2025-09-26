Vádat emeltek az FBI egykori, Trump-kritikus igazgatója ellen

Egy virginiai szövetségi esküdtszék két vádpontban emelt vádat James Comey, az FBI korábbi igazgatója ellen. A vádak szerint Comey hamis vallomást tett a kongresszus előtt, valamint akadályozta az igazságszolgáltatás működését – írja a BBC híradása nyomán az Index.

A vádirat szerint Comey a 2020. szeptemberi kongresszusi meghallgatásán „szándékosan és tudatosan tett hamis kijelentést” arról, hogy engedélyezte-e minősített információk kiszivárogtatását a médiának.

A vádiratot Virginia keleti kerületének ügyésze, Lindsey Halligan nyújtotta be. Ő korábban Donald Trump személyes ügyvédje volt.

Sokak szerint nem véletlen az időzítés, ugyanis a vádemelés pár nappal azután történt, hogy Donald Trump nyilvánosan felszólította Pam Bondi főügyészt, hogy „agresszívebben vizsgálja ki politikai ellenfeleit”.

A volt FBI igazgató tagadja a vádakat, ártatlannak vallja magát. Ügyvédje, Patrick Fitzgerald kijelentette: „Jim Comey teljes mértékben tagadja a ma felhozott vádakat. Alig várjuk, hogy a tárgyalóteremben felmentsük őt.”

James Comey egy videóüzenetben politikai nyomásgyakorlásról beszélt, amiért évek óta kiáll Donald Trump ellen. Ha az esküdtszék bűnösnek találja, akár 5 év börtönbüntetést kis kaphat.

Donald Trump a vádiratot saját politikai győzelmeként könyvelte el, James Comey-t „az ország egyik legrosszabb emberi lényének” nevezte.

Több demokrata politikus viszont éles kritikával illette a vádemelést. Hakeem Jeffries, a képviselőház demokrata vezetője „a jogállamiság elleni szégyenteljes támadásnak” nevezte az ügyet, és elszámoltathatóságot ígért „bárki számára, aki bűnrészes ebben a rosszindulatú korrupcióban”.

Szakértők szerint nem lesz könnyű bizonyítani a vádat. Laurie Levenson korábbi szövetségi ügyész úgy nyilatkozott:

„Gyakran a vádlott szava áll valaki máséval szemben, és mindkettő hitelességét meg kell vizsgálni. Ha James Comey tévedett, az nem jelenti azt, hogy tudatosan hazudott a kongresszusnak.”

A volt ügyész szerint az ügy súlyos precedenst jelez: „Ez a vádemelés és Trump nyilvános nyomása arra utal, hogy a Fehér Ház és az Igazságügyi Minisztérium közötti hagyományos tűzfal ebben az ügyben összeomlott.”