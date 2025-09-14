Újabb életveszélyes nyaklövés az Egyesült Államokban

A 911-es bejelentésre kiérkező 51 éves tisztet a gyanú szerint a 26 éves Timothy Craig Ramsey lőtte meg. A rendőrt helikopterrel szállították a Tennessee állambeli Chattanooga egyik kórházába, ahol jelenleg is az intenzív osztályon ápolják. A jelentések szerint Worley nyaki lövést kapott, eltört a nyaka, agyvérzést szenvedett, és folyadék gyűlt fel a tüdejében - olvasható a liner.hu-n.

Georgia police launch manhunt for ‘armed and dangerous’ suspect who allegedly shot officer in the throat: reports https://t.co/wPaUAKgfey pic.twitter.com/itlFlUrvzG — New York Post (@nypost) September 13, 2025

A támadást követően a hatóságok nagyszabású hajtóvadászatot indítottak a fegyveres és veszélyesnek minősített Ramsey ellen, akit végül szombat este elfogtak, és a Fannin megyei börtönbe szállítottak.

Georgia kormányzója, Brian Kemp közösségi oldalán fejezte ki együttérzését a meglőtt rendőr és családja iránt, és arra kérte a lakosságot, hogy imádkozzanak a szolgálatteljesítés közben megsérült tisztért.

Fotónk illusztráció.