Infostart
2025. szeptember 14. vasárnap
Újabb életveszélyes nyaklövés az Egyesült Államokban

Infostart

Súlyosan megsebesült Brantley Worley, a georgiai McCaysville város rendőrségének kapitánya, miután péntek este egy segélyhívásra reagálva nyakon lőtték – közölték a helyi hatóságok.

A 911-es bejelentésre kiérkező 51 éves tisztet a gyanú szerint a 26 éves Timothy Craig Ramsey lőtte meg. A rendőrt helikopterrel szállították a Tennessee állambeli Chattanooga egyik kórházába, ahol jelenleg is az intenzív osztályon ápolják. A jelentések szerint Worley nyaki lövést kapott, eltört a nyaka, agyvérzést szenvedett, és folyadék gyűlt fel a tüdejében - olvasható a liner.hu-n.

A támadást követően a hatóságok nagyszabású hajtóvadászatot indítottak a fegyveres és veszélyesnek minősített Ramsey ellen, akit végül szombat este elfogtak, és a Fannin megyei börtönbe szállítottak.

Georgia kormányzója, Brian Kemp közösségi oldalán fejezte ki együttérzését a meglőtt rendőr és családja iránt, és arra kérte a lakosságot, hogy imádkozzanak a szolgálatteljesítés közben megsérült tisztért.

