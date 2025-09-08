ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Csónakra támadt egy morcos víziló, sokan eltűntek

Infostart / MTI

Köztük nők és egészen kisgyerekek is.

Tizenegy ember eltűnt Elefántcsontpart délnyugati részén, amikor egy víziló felborította a csónakjukat a Sassandra folyón – közölte Myss Belmonde Dogo szolidaritási miniszter szombaton.

A tizenegy ember, közöttük nők, kislányok és egy csecsemő pénteken tűnt el Buyo település közelében.

A miniszter közölte, hogy három embert sikerült élve kimenteni, az eltűntek után folytatják a keresést.

Egy 2022. évi elefántcsontparti kutatás szerint a víziló a legtöbbet emlegetett állatfaj, amely az emberekkel összeütközésbe kerülve halált, illetve sebesüléseket okoz.

A populáció létszámát 500 körülire becsülik, az ország déli részén található folyókban, közöttük a Sassandrában és a Bandamában élnek.

A hajótörések nem ritkák Elefántcsontparton, gyakran túlterheltek az utasszállításhoz használt vízi járművek.

Áprilisban tizenkét gyermek és kamasz halt meg, amikor a csónakjuk felfordult egy lagúnában Abidjan közelében.

