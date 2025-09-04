Autóbusz súlyos balesete London belvárosában – képek

A rendőrségi beszámoló szerint a mindig rendkívül forgalmas és zsúfolt Victoria busz- és metróállomás előtt a 24-es jelzésű busz eddig ismeretlen okból felszaladt a járdára és sok gyalogost elütött, majd egy biztonsági cölöpnek ütközve megállt.

Az emeletes városi busz eleje teljesen összetört.

London, 2025. szeptember 4. Szakemberek vizsgálódnak egy emeletes autóbusznál, amely járdára hajtott London belvárosában 2025. szeptember 4-én. A balesetben tizenheten megsérültek, két embert a helyszínen elláttak, a többi sebesültet - köztük a buszvezetőt - kórházba szállították. MTI/AP/PA/James Manning

A Scotland Yard csütörtök délutáni tájékoztatása szerint a balesetben 17-en sérültek meg, közülük 15-öt kórházba kellett szállítani. Két sérültet a mentők a helyszínen részesítettek ellátásban.

A kórházba szállított sérültek között van a busz sofőrje is. A balesetben utasok és gyalogosok egyaránt megsérültek.

A rendőrségi ismertetés szerint a kórházi kezelésre szoruló sérültek egyikének sem életveszélyes az állapota, és a balesetnek nincs halálos áldozata.

London, 2025. szeptember 4. Tűzoltók egy emeletes autóbusznál, amely járdára hajtott London belvárosában 2025. szeptember 4-én. A balesetben tizenheten megsérültek, két embert a helyszínen elláttak, a többi sebesültet - köztük a buszvezetőt - kórházba szállították. MTI/AP/PA/James Manning

A rendőrség az állomáskomplexum egész környékét lezárta, és kérte szemtanúk jelentkezését.