ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.14
usd:
337.92
bux:
104203.8
2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Tűzoltók egy emeletes autóbusznál, amely járdára hajtott London belvárosában 2025. szeptember 4-én. A balesetben tizenheten megsérültek, két embert a helyszínen elláttak, a többi sebesültet - köztük a buszvezetőt - kórházba szállították.
Nyitókép: James Manning

Autóbusz súlyos balesete London belvárosában – képek

Infostart / MTI

Súlyos autóbuszbaleset történt csütörtökön London belvárosában. A helyszínről 15 sérültet szállítottak kórházba.

A rendőrségi beszámoló szerint a mindig rendkívül forgalmas és zsúfolt Victoria busz- és metróállomás előtt a 24-es jelzésű busz eddig ismeretlen okból felszaladt a járdára és sok gyalogost elütött, majd egy biztonsági cölöpnek ütközve megállt.

Az emeletes városi busz eleje teljesen összetört.

London, 2025. szeptember 4. Szakemberek vizsgálódnak egy emeletes autóbusznál, amely járdára hajtott London belvárosában 2025. szeptember 4-én. A balesetben tizenheten megsérültek, két embert a helyszínen elláttak, a többi sebesültet - köztük a buszvezetőt - kórházba szállították. MTI/AP/PA/James Manning
London, 2025. szeptember 4. Szakemberek vizsgálódnak egy emeletes autóbusznál, amely járdára hajtott London belvárosában 2025. szeptember 4-én. A balesetben tizenheten megsérültek, két embert a helyszínen elláttak, a többi sebesültet - köztük a buszvezetőt - kórházba szállították. MTI/AP/PA/James Manning

A Scotland Yard csütörtök délutáni tájékoztatása szerint a balesetben 17-en sérültek meg, közülük 15-öt kórházba kellett szállítani. Két sérültet a mentők a helyszínen részesítettek ellátásban.

A kórházba szállított sérültek között van a busz sofőrje is. A balesetben utasok és gyalogosok egyaránt megsérültek.

A rendőrségi ismertetés szerint a kórházi kezelésre szoruló sérültek egyikének sem életveszélyes az állapota, és a balesetnek nincs halálos áldozata.

London, 2025. szeptember 4. Tűzoltók egy emeletes autóbusznál, amely járdára hajtott London belvárosában 2025. szeptember 4-én. A balesetben tizenheten megsérültek, két embert a helyszínen elláttak, a többi sebesültet - köztük a buszvezetőt - kórházba szállították. MTI/AP/PA/James Manning
London, 2025. szeptember 4. Tűzoltók egy emeletes autóbusznál, amely járdára hajtott London belvárosában 2025. szeptember 4-én. A balesetben tizenheten megsérültek, két embert a helyszínen elláttak, a többi sebesültet - köztük a buszvezetőt - kórházba szállították. MTI/AP/PA/James Manning

A rendőrség az állomáskomplexum egész környékét lezárta, és kérte szemtanúk jelentkezését.

Kezdőlap    Külföld    Autóbusz súlyos balesete London belvárosában – képek

baleset

london

autóbusz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Panyi Miklós: az árkorlát és az értékbecslés is garancia a túlárazás ellen az Otthon Start Programban

Panyi Miklós: az árkorlát és az értékbecslés is garancia a túlárazás ellen az Otthon Start Programban

Az Otthon Start Program első napjainak kiugró sikeréről számolt be Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes az InfoRádió Aréna című műsorában. Beszélt a bankok versenyéről, a beépített garanciák jelentőségéről, az építőipari kapacitásokról és a program albérletpiacra gyakorolt kedvező hatásairól is.
 

Ingatlan.com: főképp a kis lakások forgalmát lendítheti föl az Otthon Start

VIDEÓ
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.04. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Drasztikus lépést követelnek a bajba jutott ázsiai vállalatok

Drasztikus lépést követelnek a bajba jutott ázsiai vállalatok

Az USA-ba exportáló indiai vállalatok súlyos piacvesztésről számolnak be a Donald Trump amerikai elnök által kivetett 50 százalékos vámok miatt, ezért azt kérik a jegybanktól, hogy a jelenleginél magasabb, technikai árfolyamon válthassák át dollárbevételüket - számolt be róla a Bloomberg. Az intézkedés javítaná a vállalatok ár-versenyképességét és limitálná a vámok által okozott károkat. Eközben a kormány sem tétlenkedik, adócsökkentéssel igyekszik enyhíteni a károkat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes eredmény: 13 év után nyert tornán meccset ez a kosárcsapat

Döbbenetes eredmény: 13 év után nyert tornán meccset ez a kosárcsapat

Nagy-Britannia kosárlabda-válogatottja 12 év után aratott újra győzelmet kosár Eb-n, miután meglepetésre 89-83-ra legyőzte Montenegrót.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Funicular crash that killed 16 is 'one of biggest tragedies' in recent history, Portugal's PM says

Funicular crash that killed 16 is 'one of biggest tragedies' in recent history, Portugal's PM says

Lisbon's mayor says the Portuguese capital "needs answers", as police work to identify the victims of the crash.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 4. 14:31
Ismeretlen drónok miatt riasztották a légierőt Lengyelországban
2025. szeptember 4. 13:19
Oroszország veszélyt jelent Európára és a világra - közölte a NATO főtitkára
×
×
×
×