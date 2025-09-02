ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Lusta volt az autótolvaj, ezért is bukott le

Infostart

Annak ellenére, hogy a tolvaj lecserélte a rendszámot és a forgalmit, bizonyos részletek fölött elsiklott a figyelme. Végül ez okozta a vesztét.

Ritka szerencséje volt egy autótulajdonosnak a franciaországi Lille-ben, miután nemrég ellopták a Renault Mégane-ját. A legtöbben ilyenkor már nem sok esélyt látnak arra, hogy valaha viszontlátják a kocsijukat, azonban a férfi nem adta fel ilyen könnyen – írja a 20minutes beszámolója nyomán a Vezess.hu.

A meglopott tulajdonos nem várta meg, hogy a rendőrség végezzen a nyomozással, és elkezdett használtautó-hirdetéseket böngészni negyedik generációs Mégane-okat. Nem könnyítette meg a dolgát, hogy a város 100 kilométeres körzetére szűkítve is több mint 600 hirdetést kellett volna átnyálaznia.

Több mint 100-at végignézett, mikor az egyik meghirdetett példány képei szemet szúrtak neki: ugyan a rendszámot lecserélték, de az autón látható sérülések feltűnően ismerősek voltak neki. Mivel megalapozott volt a gyanúja, azonnal értesítette a rendőrséget.

Végül egy fedett akció keretében csaptak le az autótolvajra, akit őrizetbe vettek. Az okozta a vesztét, hogy nem volt kellően alapos: az eladás céljából lopott autóknál csak a rendszámot és a forgalmi engedélyt cserélte ki hamisakra, azonban a karcolásokat nem tüntette el, a jogos tulajdonos szerencséjére.

