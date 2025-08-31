Fordulat a Boltonban megölt magyar nő ügyében

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték azt a 62 éves brit férfit, aki 2024 decemberében meggyilkolt egy magyar nőt az Egyesült Királyságban, Boltonban. Mint a Blikk felidézte, a férfi, Christopher Barlow véletlenül futott össze egy boltban az 55 éves B. Mariann-nal. Miután meghívta az otthonába, megfojtotta, majd a kerti fészerbe rejtette a holttestét.

A nő eltűnését december 14-én jelentették, majd karácsony előtt egy nappal találták meg a holttestét a férfinél.

Az elkövető korábban tagadta, hogy bármilyen kapcsolatba lett volna a magyar nővel, később viszont a tárgyalások során mégis beismerte, hogy behívta a házába. Azonban még ekkor sem ismerte el a bűnösségét, azt mondta, hogy holtan talált a konyhájában a nőre. Végül az említett bolt biztonsági kameráinak felvétele buktatta le a gyilkost.