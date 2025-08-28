Elképesztő látvány: tesztelték a világ legmagasabb hídját – videó

A világ legmagasabb hídja, a 625 méter magasságban ívelő kínai Huajiang Canyon híd teljesítette az átadásához kulcsfontosságú terheléses tesztet – írja a BBC híradása nyomán a Telex.

A híd tesztelése 5 napon át tartó terhelési folyamaton esett át. Ez az utolsó lépés azelőtt, hogy a szerkezetet át lehet adni a forgalomnak. A terhelési próbát végző csapat 96 darab megpakolt teherautóval hajtott bizonyos kijelölt pontokra, így a híd összesen 3360 tonnányi terhelést kapott.

A Guizhou tartományban egy folyó felett 625 méter magasságban (körülbelül két Eiffel-torony) ívelő Huajiang Canyon híd befejezése után a világ legmagasabb hídja lesz.

Összehasonlításképpen: Magyarország legmagasabb hídja, a 2007-ben átadott Kőröshegyi völgyhíd 88 méter magasságban ível át a völgy fölött.

A szeptember végén átadandó kínai híd teljes hossza 2980 méter, támaszköze 1420 méter, azaz nem csupán a legmagasabb, hanem az egyik leghosszabb függőhíd is lett a világon.

A hidat 2022-ben kezdték építeni, de a modern tervezőszoftvereknek, előre legyártott elemeknek, valamint a szerkezet figyelemmel követésére használt drónoknak és érzékelőknek köszönhetően a munka gyorsan haladt.

A terheléses tesztről a South China Morning Post videót is közzétett: