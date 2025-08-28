ARÉNA
2025. augusztus 28. csütörtök
ANSHUN, CHINA - AUGUST 25: A load testing on the Huajiang Grand Canyon Bridge is in progress on August 25, 2025 in Anshun, Guizhou Province of China. With a maximum load capacity of 3,360 tons.The worlds tallest bridge, Chinas Huajiang Grand Canyon Bridge, underwent the final stage of its static load test on August 25, with 96 test trucks loading onto the bridge.
Nyitókép: Qu Honglun/China News Service/Getty Images

Elképesztő látvány: tesztelték a világ legmagasabb hídját – videó

Infostart

A közel három kilométer hosszú és több mint hatszáz méteres magasságban futó hidat több mint háromezer tonnányi teherrel tették próbára, napokon keresztül.

A világ legmagasabb hídja, a 625 méter magasságban ívelő kínai Huajiang Canyon híd teljesítette az átadásához kulcsfontosságú terheléses tesztet – írja a BBC híradása nyomán a Telex.

A híd tesztelése 5 napon át tartó terhelési folyamaton esett át. Ez az utolsó lépés azelőtt, hogy a szerkezetet át lehet adni a forgalomnak. A terhelési próbát végző csapat 96 darab megpakolt teherautóval hajtott bizonyos kijelölt pontokra, így a híd összesen 3360 tonnányi terhelést kapott.

A Guizhou tartományban egy folyó felett 625 méter magasságban (körülbelül két Eiffel-torony) ívelő Huajiang Canyon híd befejezése után a világ legmagasabb hídja lesz.

Összehasonlításképpen: Magyarország legmagasabb hídja, a 2007-ben átadott Kőröshegyi völgyhíd 88 méter magasságban ível át a völgy fölött.

A szeptember végén átadandó kínai híd teljes hossza 2980 méter, támaszköze 1420 méter, azaz nem csupán a legmagasabb, hanem az egyik leghosszabb függőhíd is lett a világon.

A hidat 2022-ben kezdték építeni, de a modern tervezőszoftvereknek, előre legyártott elemeknek, valamint a szerkezet figyelemmel követésére használt drónoknak és érzékelőknek köszönhetően a munka gyorsan haladt.

A terheléses tesztről a South China Morning Post videót is közzétett:

