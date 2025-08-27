ARÉNA
2025. augusztus 27. szerda
Nyitókép: Unsplash.com

Rémült kiabálás: videóra vették a tóba zuhanó oltóhelikoptert

Infostart

Elképesztő felvétel: egy tűzoltóhelikopter egy tó vizéből próbált oltóvizet venni az erdőtüzek sújtotta Franciaország nyugati részén, de belezuhant a vízbe.

Franciaország nyugati részén egy tűzoltóhelikopter a tó vizéből próbált oltóvizet venni, de belezuhant, írja a 24.hu az Independent cikke alapján. A baleset Rospordenban történt, a helikopter elvesztette az egyensúlyát a manőver közben.

A felvételeken látható, hogy nagyon gyorsan próbált vizet venni a helikopter, de amint a vízbe lógatta a víztartályát, imbolyogni kezdett, majd a rotorjai a vízhez érve összetörtek. Valaki videóra vette az egészet, hallatszik a rémült kiabálás a felvételen. Azt egyelőre nem tudni, mi lett a pilóta sorsa.

(Nyitóképünk illusztráció)

